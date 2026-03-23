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본문 요약

지난 19일 열린 미일정상회담 결과에 대해 70% 가까운 일본인이 긍정적으로 평가했다는 여론조사 결과가 나왔다.

일본 민영방송인 ANN이 지난 21~22일 실시한 여론조사에서도 '평가한다'가 64%, '평가하지 않는다'가 21%로 나타났다.

요미우리는 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 자위대 이란 파견과 관련해 일본 법률 범위 내에서 대응할 것이라 전한 것에 대해서는 82%가 긍정적으로 평가했다고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“일본인 69%가 미일정상회담 긍정 평가, 다카이치 지지율 고공행진”

입력 2026.03.23 16:00

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 열린 정상회담에서 악수하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 열린 정상회담에서 악수하고 있다. AP연합뉴스

지난 19일 열린 미일정상회담 결과에 대해 70% 가까운 일본인이 긍정적으로 평가했다는 여론조사 결과가 나왔다.

요미우리신문은 지난 20~22일 전국 유권자 1012명을 대상으로 전화 여론조사를 실시한 결과 미일정상회담 결과에 대해 69%가량이 긍정적으로 평가한다는 의미인 ‘평가한다’고 답했다고 23일 보도했다. 부정적으로 평가한다는 의미인 ‘평가하지 않는다’는 응답은 19% 정도에 그쳤다. 일본 민영방송인 ANN이 지난 21~22일 실시한 여론조사에서도 ‘평가한다’가 64%, ‘평가하지 않는다’가 21%로 나타났다.

요미우리는 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 자위대 이란 파견과 관련해 일본 법률 범위 내에서 대응할 것이라 전한 것에 대해서는 82%가 긍정적으로 평가했다고 전했다. 부정 평가는 13%에 그쳤다. 이란 정세가 일본 경제에 미치는 영향에 대해서는 89%가 ‘걱정한다’고 답했다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 19일 미 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 가졌다. 다카이치 총리는 회담 후 트럼프 대통령의 자위대 이란 파견 요구에 대해 일본 법률상 제약이 많다는 점을 전달했다고 밝혔고, 트럼프 대통령도 이를 이해한다는 반응을 보인 것으로 전해졌다. 정상회담에 동석한 모테기 도시미쓰 외무상은 지난 22일 한 방송에 출연해 미국·이스라엘과 이란이 정전할 경우 기뢰 제거를 위해 자위대 함정을 중동에 파견할 가능성을 언급했다.

요미우리는 해상자위대를 중동 지역에 파견하는 데 찬성한다고 답변한 비율은 24%에 불과했다고 전했다. 자위대 파견에 반대한다고 답한 비율은 67%에 달했다. ANN 조사에서도 ‘파견해서는 안 된다’고 답한 비율이 52%, ‘정전 후에 파견해야 한다’가 32%로 나타났다. ‘정전 전에 파견해야 한다’고 답한 이는 7%에 그쳤다.

일본이 지난해 무역 합의 당시 약속했던 대미 투자 일환으로 에너지 분야에 11조엔(약 110조원)이 넘는 금액을 투자하기로 한 것과 관련해서는 긍정 평가가 49%, 부정 평가가 36%로 나타났다.

다카이치 내각 지지율은 이번 조사에서도 71%로 여전히 고공행진 중인 것으로 나타났다. 다만 이 같은 지지율은 지난달과 비교하면 2%포인트 하락한 것이다. 요미우리는 지난해 10월 출범한 다카이치 내각의 지난 5개월간 평균 지지율은 71%로 2008년 전화 여론조사를 시작한 이후 최고치를 경신했다고 전했다. 이전 최고 기록은 아베 신조 2차 내각 당시의 70%였다.

정당 지지율은 자민당이 39%로 가장 높았다. 입헌민주당과 공명당이 합당한 중도개혁연합의 지지율은 2%에 그쳤고, 국민민주당은 4%, 참정당 5%, 공산당 2%, 일본유신회 2% 등으로 나타났다. 자민당을 제외하면 지지율이 5%를 넘어서는 정당은 없었다.

영문번역(English Translation)
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