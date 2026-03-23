“일본인 69%가 미일정상회담 긍정 평가, 다카이치 지지율 고공행진”

지난 19일 열린 미일정상회담 결과에 대해 70% 가까운 일본인이 긍정적으로 평가했다는 여론조사 결과가 나왔다.

요미우리신문은 지난 20~22일 전국 유권자 1012명을 대상으로 전화 여론조사를 실시한 결과 미일정상회담 결과에 대해 69%가량이 긍정적으로 평가한다는 의미인 ‘평가한다’고 답했다고 23일 보도했다. 부정적으로 평가한다는 의미인 ‘평가하지 않는다’는 응답은 19% 정도에 그쳤다. 일본 민영방송인 ANN이 지난 21~22일 실시한 여론조사에서도 ‘평가한다’가 64%, ‘평가하지 않는다’가 21%로 나타났다.

요미우리는 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 자위대 이란 파견과 관련해 일본 법률 범위 내에서 대응할 것이라 전한 것에 대해서는 82%가 긍정적으로 평가했다고 전했다. 부정 평가는 13%에 그쳤다. 이란 정세가 일본 경제에 미치는 영향에 대해서는 89%가 ‘걱정한다’고 답했다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 19일 미 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 가졌다. 다카이치 총리는 회담 후 트럼프 대통령의 자위대 이란 파견 요구에 대해 일본 법률상 제약이 많다는 점을 전달했다고 밝혔고, 트럼프 대통령도 이를 이해한다는 반응을 보인 것으로 전해졌다. 정상회담에 동석한 모테기 도시미쓰 외무상은 지난 22일 한 방송에 출연해 미국·이스라엘과 이란이 정전할 경우 기뢰 제거를 위해 자위대 함정을 중동에 파견할 가능성을 언급했다.

요미우리는 해상자위대를 중동 지역에 파견하는 데 찬성한다고 답변한 비율은 24%에 불과했다고 전했다. 자위대 파견에 반대한다고 답한 비율은 67%에 달했다. ANN 조사에서도 ‘파견해서는 안 된다’고 답한 비율이 52%, ‘정전 후에 파견해야 한다’가 32%로 나타났다. ‘정전 전에 파견해야 한다’고 답한 이는 7%에 그쳤다.

일본이 지난해 무역 합의 당시 약속했던 대미 투자 일환으로 에너지 분야에 11조엔(약 110조원)이 넘는 금액을 투자하기로 한 것과 관련해서는 긍정 평가가 49%, 부정 평가가 36%로 나타났다.

다카이치 내각 지지율은 이번 조사에서도 71%로 여전히 고공행진 중인 것으로 나타났다. 다만 이 같은 지지율은 지난달과 비교하면 2%포인트 하락한 것이다. 요미우리는 지난해 10월 출범한 다카이치 내각의 지난 5개월간 평균 지지율은 71%로 2008년 전화 여론조사를 시작한 이후 최고치를 경신했다고 전했다. 이전 최고 기록은 아베 신조 2차 내각 당시의 70%였다.

정당 지지율은 자민당이 39%로 가장 높았다. 입헌민주당과 공명당이 합당한 중도개혁연합의 지지율은 2%에 그쳤고, 국민민주당은 4%, 참정당 5%, 공산당 2%, 일본유신회 2% 등으로 나타났다. 자민당을 제외하면 지지율이 5%를 넘어서는 정당은 없었다.