다음 달 전국 입주 물량 35% 증가…지방이 견인

다음 달 전국 아파트 입주 물량이 전월 대비 30% 이상 증가한 것으로 나타났다.

부동산플랫폼 직방은 다음 달 전국 아파트 입주 예정 물량이 1만6311세대로 전월 1만2098세대보다 34.8% 늘었다고 23일 밝혔다. 전년 동기 1만4763세대와 비교해도 10.5% 증가한 수준이다.

권역별로는 수도권이 8193세대, 지방이 8118세대로 집계됐다. 수도권은 전월(8014세대)과 비슷한 수준을 유지한 반면, 지방은 전월(4084세대) 대비 두 배 가까이 늘며 전체 증가를 이끌었다.

수도권에서는 서울과 인천의 입주 물량이 소폭 늘었고 경기는 일부 감소했다. 서울은 청량리역 인근 재개발 사업을 통해 공급되는 청량리롯데캐슬하이루체(761세대) 등 1121세대가 입주한다.

경기에서는 의정부 호원동 힐스테이트회룡역파크뷰(1816세대), 광주시 역동 광주더파크비스타데시앙(1690세대) 등 5224세대가 입주한다.

비수도권은 광주광역시가 4029세대, 대구광역시가 3289세대로 두 지역이 입주 물량의 대부분을 차지했다. 재건축 등 대규모 단지 입주가 한꺼번에 이뤄지는 영향이다.

광주시에서는 북구 운암동의 운암자이포레나퍼스티체 1·2·3단지가 각각 998세대, 1486세대, 730세대로 합계 3214세대가 입주한다. 대구시에서는 남구 대명동 대명자이그랜드시티(2023세대), 동구 신천동 벤처밸리푸르지오(540세대)와 힐스테이트동대구센트럴(481세대)이 나란히 입주한다.

직방 관계자는 “다음 달 입주 증가는 광주와 대구 등 일부 지역에 물량이 집중된 영향이 커 전국적인 공급 확대 국면으로 보기는 어렵다”면서 “입주 영향도 전국적으로 확산되기보다는 공급이 집중된 지역 중심으로 나타날 가능성이 높다”고 분석했다.