“영웅 아닌 평범한 일곱”의 앨범 작업기…‘BTS 더 리턴’

미국 빌보드·그래미 등 유수의 시상식 무대에 섰다. UN 총회에서 연설을 했다. ‘나 자신을 사랑하라’고 노래했다. 대중은 그룹 방탄소년단(BTS)의 이 화려한 순간들을 조각조각 기억하고 있다. 한국에서는 해외에서 확 불어난 인기에 ‘BTS는 무엇이 달랐을까’를 너도나도 분석하려 들었던 시절을 지나, 이 90년대생 일곱 청년이 ‘글로벌 슈퍼스타’가 됐다는 걸 받아들이기까지 시간도 걸렸던 터다.

그러다가 한 명씩 군대에 갔다. 완전체 활동이 멈춘 3년여 동안에도 ‘BTS’라는 이름은 신화처럼 박제돼 있었다. 오는 27일 넷플릭스에서 공개되는 다큐멘터리 <BTS: 더 리턴>은 그로 인한 긴 공백을 깨고 돌아올 준비를 했던 BTS 멤버들의 앨범 작업기를 담는다.

지난해 8월 멤버들과 작곡진은 미국 로스앤젤레스(LA)에서 합숙하며 송 캠프를 진행했다. 다큐멘터리의 주된 배경이 되는 이 해외 송 캠프는 ‘성공의 상징’처럼 보이지만, 그 과정이 결코 매끄럽거나 명쾌하지 않다. “뭘 남기고 뭘 바꿔야 할지가 고민이다. 참고 사례도 없다.” 리더 RM 등 멤버들은 카메라 앞에서 솔직하게 길을 잃었음을 시인한다.

해외 팝스타의 음악 다큐멘터리에서 종종 보이는 ‘천재처럼 즉흥적으로 멜로디를 읊는 순간’ 같은 건 좀처럼 찾아오지 않는다. 이들은 모범생처럼 녹음실에 틀어박혀 거듭 새로이 시도하고, 또 머리를 싸맨다.

소속사와 멤버들이 BTS를 대하는 서로 다른 태도는 앨범을 나아가게도, 멈추어 서게도 한다. 빅히트 뮤직 측이 BTS를 ‘한국을 대표하는 세계적인 스타’로 대한다면, 그 자체인 멤버들은 오히려 ‘그런 건 너무 거창하지 않냐’고 묻는다. 글로벌을 겨냥하려면 영어 가사가 많을 수밖에 없다는 회사 측의 말에 멤버들은 “진심이 실리지 않는다”거나, “영어 발음이 안 좋은데, 이도 저도 아니면 어떡하냐”고 반발하는 식이다.

정규 5집 <ARIRANG>(아리랑)에서 민요 아리랑이 샘플링된 ‘Body to Body’를 둘러싼 견해 차이도 엿볼 수 있다. 멤버들은 “너무 ‘국뽕’을 노렸다고 생각하지 않을까?”라는 날것의 질문을 던지기에 스스럼이 없다. “우리는 영웅도 아니고 사실 대단하지 않은 사람들”이라고 말하는 이들의 모습은 겸손이 아닌 진심으로 보인다. 멤버들은 무엇이든 지나친 것을 경계하며 가사로든, 음악적으로든 성숙해진 모습을 보여줄 방법을 고민한다.

베트남계 미국인 감독 바오 응우옌은 이 혼란의 여정을 아름답게 그려낸다. 제작진은 핸드헬드로 촬영하기보다 삼각대에 카메라를 고정해두고 ‘엿듣는’ 방식을 자주 썼다. 멤버들에게 캠코더 촬영을 부탁해 사적인 순간은 스스로 담아내도록 했다. “워낙 재능이 많은 이들이니 창작 과정을 담는 건 쉬울 거로 생각했어요. 하지만 멤버들이 엄청난 압박을 받고 있다는 걸 곧 느끼게 됐죠. 추가 부담을 주고 싶지 않았기에 개입하기보다 뒤로 빠져서 촬영을 많이 했습니다.” 응우옌 감독이 20일 서울 종로구 씨네큐브에서 열린 <BTS: 더 리턴> 시사 후 기자회견에서 말했다.

앨범 <아리랑>이 예상보다 어둡고, ‘칼군무’에 적합하지 않은 것이 의아했다면 그 궁금증을 해소해 줄 다큐멘터리다. 기다릴 팬들을 위해 빠르게 복귀를 해야 한다는 조급함이 앞서는데, 정작 이다음에 무엇이 와야 할지 자신들도 갈피가 안 잡히는 상태. <아리랑>은 그 복잡한 마음이 서린 앨범이다. 파도에도 자신만의 속도로 헤엄치겠다는 내용의 타이틀곡 ‘SWIM’(스윔) 작사에 참여한 RM은 “포기를 했지만 100% 포기는 아닌 상태”라고 곡의 정서를 설명한다.

그런데도 다큐멘터리의 분위기는 어둡지 않다. 서로 웃고 떠들며 불안을 다독이는 일곱 멤버들이 자연스레 보이는 유대감 덕택이다. 소주잔을 부딪치며, 수영장에서 뛰노며, 작업실에서 얼이 빠진 서로의 모습을 보며 깔깔 웃는 이들의 모습은 무거운 분위기를 순식간에 밝게 바꿔낸다. 이들을 가장 가까이에서 지켜본 응우옌 감독은 “여건을 당연시하지 않고 열심히 하는 모습을 보며 존경을 느꼈다”며 “이건 그들의 형제애에 대한 다큐멘터리이기도 하다. BTS로 사는 데 어려움이 있겠지만, 7명이 함께라서 헤쳐나갈 수 있다는 걸 담았다”고 말했다.