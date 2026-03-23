한·이란 외교장관 통화 추진…조현 장관, ‘한국 선박 호르무즈 안전 통과’ 요청할 듯

한국 정부가 중동 사태를 두고 호르무즈 해협 군함 파견보다 외교적 해결에 무게를 두고 있다. 한국은 영국·프랑스·독일·이탈리아·일본 등 총 22개국이 동참한 호르무즈 해협 봉쇄 규탄 공동성명에 참여한 상태다. 정부는 이번주 중 한·미 외교장관 회동을 추진하고, 이란 외무장관과는 통화 일정을 조율하고 있다.

23일 정부에 따르면 조현 외교부 장관은 오는 26일(현지시간) 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석을 계기로 마코 루비오 미 국무부 장관과의 양자 회동을 추진 중이다. 정부는 G7 외교장관회의 전후 한·미·일 삼자회동, 다른 G7 참가국과의 양자 회동 일정도 조율하고 있다. 루비오 장관의 체류 일정이 짧고 현장 변수도 커 한·미 외교장관 회동 성사 여부는 불투명한 상황이다.

한·미 외교장관 회동이 성사되면 루비오 장관은 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 한국의 역할을 강조할 것으로 예상된다. 조 장관은 22개국 공동성명 참여 사실을 거론하며 외교적 기여 의지를 부각할 것으로 보인다.

조 장관은 아바스 아라그치 이란 외무부 장관과의 통화도 추진 중이다. 전쟁 상황으로 이란 현지 정세가 급변하고 있어 일정 조율이 쉽지 않지만, 이르면 이번주 중 통화가 성사될 가능성이 거론된다. 조 장관은 통화에서 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 우려를 전달하고, 한국 국적 선박의 안전한 해협 통과를 요청할 것으로 보인다. 외교부는 이란 외 중동 지역 국가들과의 통화 일정도 조율하고 있다.

정부는 호르무즈 해협 현안에 대해 군사적 대응보다 외교적 해법을 우선 모색하는 기류를 유지하고 있다. 한국이 지난 20일 동참한 공동성명에는 ‘이란군의 사실상 호르무즈 해협 봉쇄와 민간 선박 및 에너지 인프라에 대한 공격을 강력히 규탄한다’는 내용이 담겼다. 전날까지 한국과 영국·프랑스·독일·일본 등 22개국이 참여했으며, 성명에 동참한 대부분의 국가는 군함 파견에는 신중한 태도를 보이고 있다.

군 당국은 군함 파견과 관련해 미국과 공식적인 협의 절차가 진행된 바 없다고 재차 밝혔다. 정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “미국 측으로부터 군에 대한 공식 요청은 없었다”며 “한·미 간에는 다양한 채널을 통해 수시로 소통이 이뤄지고 있다”고 말했다.