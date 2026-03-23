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본문 요약

정치 브로커 명태균씨가 더불어민주당 충북지사 예비후보인 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 고소했다.

명씨는 고소장 제출에 앞서 기자회견을 하고 "신 부위원장이 방송 등에서 제가 미래한국연구소의 대표이고 여론조작을 했다고 한다"며 " 대선 캠프와 관련된 이야기에 대해서도 자기가 공익제보자라고 한다"고 말했다.

그는 이어 "이는 사실이 아닌 거짓"이라며 "저를 조작범으로 몬 신 부위원장을 정보통신망법상 명예훼손과 공직선거법 위반 혐의로 고소할 것"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정치 브로커 명태균, 신용한 민주당 충북지사 예비후보 고소

입력 2026.03.23 16:07

  • 이삭 기자

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정치 브로커 명태균씨가 23일 청주흥덕경찰서 앞에서 ‘명태균 게이트’ 의혹을 제기한 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보 고소 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스.

정치 브로커 명태균씨가 23일 청주흥덕경찰서 앞에서 ‘명태균 게이트’ 의혹을 제기한 더불어민주당 신용한 충북지사 예비후보 고소 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스.

정치 브로커 명태균씨가 더불어민주당 충북지사 예비후보인 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 고소했다.

명씨는 23일 변호인과 함께 충북 청주흥덕경찰서를 찾아 명예훼손·공직선거법 위반 혐의로 신 부위원장에 대한 고소장을 제출했다.

명씨는 신 부위원장이 2024년 11월 12일과 지난해 12월 26일 모 유튜브 채널에 출연해 “명태균이 여론조작을 했다”는 취지로 허위사실을 유포했다고 주장했다.

윤석열 대선 캠프에서 정책총괄지원실장을 지냈던 신 부위원장은 2024년 10월 한 언론 인터뷰에서 20대 대선 당일 캠프 핵심 관계자들이 명씨의 여론조사 보고서를 토대로 전략 회의를 열었다고 폭로한 바 있다.

명씨는 고소장 제출에 앞서 기자회견을 하고 “신 부위원장이 방송 등에서 제가 미래한국연구소의 대표이고 여론조작을 했다고 한다”며 “(윤석열) 대선 캠프와 관련된 이야기에 대해서도 자기가 공익제보자라고 한다”고 말했다.

그는 이어 “이는 사실이 아닌 거짓”이라며 “저를 조작범으로 몬 신 부위원장을 정보통신망법상 명예훼손과 공직선거법 위반 혐의로 고소할 것”이라고 했다.

이에 대해 신 부위원장은 입장문을 내고 “명태균의 ‘허풍’이 맞을지 신용한의 ‘자료와 진실’이 맞을지 충북도민과 온 국민들이 현명하게 판단하리라 믿는다”며 “민주당 당내 경선을 앞두고 펼처지는 정치 공작적 구태를 강력히 규탄한다”고 말했다.

이어 “오는 24일 충북도청 브리핑룸에서 공익제자 1호인 강혜경씨, 3호인 김태열 소장과 변호인 정구승 변호사 등과 기자회견을 갖고 상세한 입장을 밝히겠다”고 덧붙였다.

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