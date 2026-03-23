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본문 요약

디저트 열풍이 이어지면서 유통업계가 '두바이쫀득쿠키'를 변형한 신제품을 출시하는가 하면 다음 인기 제품으로 '버터떡'을 주목하고 있다.

버터떡 관련 제품 출시도 줄을 잇고 있다.

신세계푸드도 버터떡을 전국 트레이더스 베이커리를 통해 출시한다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아직도 두쫀쿠? 이제는 버터떡? “내수 부진에 눈길 사로잡기 땡큐”

입력 2026.03.23 16:12

수정 2026.03.23 16:58

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  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데웰푸드가 ‘찰떡파이 두바이st 피스타치오맛’ 흥행에 힘입어 ‘두바이st 피스타치오’ 제품 라인업을 건·빙과 총 6종으로 확대했다. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드가 ‘찰떡파이 두바이st 피스타치오맛’ 흥행에 힘입어 ‘두바이st 피스타치오’ 제품 라인업을 건·빙과 총 6종으로 확대했다. 롯데웰푸드 제공

디저트 열풍이 이어지면서 유통업계가 ‘두바이쫀득쿠키’(두쫀쿠)를 변형한 신제품을 출시하는가 하면 다음 인기 제품으로 ‘버터떡’을 주목하고 있다. 일각에선 유행 주기가 지나치게 짧아져 소비자 피로도가 높아지고 있다고 지적하지만, 두쫀쿠 품절·완판으로 매출 증대 효과를 봤던 업체들로선 놓칠 수 없는 기회이기도 하다.

롯데웰푸드는 두바이 스타일(st) 피스타치오 제품을 건과와 빙과 등 6종으로 확대한다고 23일 밝혔다. 두바이 디저트가 인기를 끌면서 앞서 출시한 ‘명가 찰떡파이 두바이st 피스타치오맛’이 일주일 만에 완판되는 등 흥행에 성공한 데 따른 전략이다. 명가 찰떡파이는 두바이 디저트 핵심 원재료인 튀르키예산 카다이프와 고소한 피스타치오를 섞어 특유의 바삭한 식감을 구현한 제품으로, 현재 추가 생산에 들어갔다.

여기에 다음달까지 두바이 스타일 피스타치오 신제품 5종을 추가로 선보이는 것이다. 특유의 바삭함을 자랑하는 ‘크런키’ 브랜드를 활용한 4종(초코바, 데빌 피스타치오맛, 모나카, 아이스바)와 함께 만쥬에 카다이프와 피스타치오 크림을 넣은 빵 형태 ‘두바이st 쫀득 만쥬’다.

크라운제과도 초콜릿 웨하스에 피스타치오 크림을 넣은 ‘두바이스타일 쵸코하임’을 출시했다. SNS 등에서 초콜릿하임을 활용한 두쫀쿠 레시피가 유행하면서 제품으로 출시해달라는 고객 의견을 반영한 제품으로, 55만개만 제작해 오는 5월까지만 판매한다.

두쫀쿠 열풍이 한풀 꺾였지만 제품 출시가 잇따르고 있다. 제과업계 한 관계자는 “두바이 디저트는 단순 유행을 넘어 젊은 세대의 미식 장르로 자리 잡았기 때문”이라고 말했다.

홈플러스는 전국 70여개 문화센터에서 ‘버터떡’ 일일 특강 접수를 진행한다고 밝혔다. 홈플러스 제공

홈플러스는 전국 70여개 문화센터에서 ‘버터떡’ 일일 특강 접수를 진행한다고 밝혔다. 홈플러스 제공

버터떡 관련 제품 출시도 줄을 잇고 있다. 신세계푸드도 버터떡을 전국 트레이더스 베이커리를 통해 출시한다고 밝혔다. 편의점 세븐일레븐도 25일부터 버터떡 시리즈를 차례로 출시한다.

버터떡은 찹쌀 반죽에 버터를 넉넉하게 넣어 구워 만든 디저트다. 중국에서 새해에 복을 기원하며 먹는 전통 떡인 녠가오에 버터를 더해 서양식 베이커리처럼 구워 먹는 레시피가 화제가 되면서 탄생했다. 겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감과 고소하고 짭짤한 버터 풍미가 조화를 이룬다는 평가를 받고 있다.

홈플러스는 28일부터 다음달 19일까지 전국 70여개 문화센터에서 ‘상하이 버터떡 만들기’ 일일 특강을 진행한다. 홈플러스 문화센터 공식 사이트를 통해 선착순으로 접수를 하는데, 지난달 50여개 문화센터에서 진행한 두쫀쿠 만들기 일일특강은 2700여명이 몰려 조기 마감되기도 했다.

유통업계 한 관계자는 “내수 부진이 길어지는 상황에서 디저트 유행은 소비자의 눈길과 발길을 사로잡을 수 있는 요인”이라고 말했다.

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