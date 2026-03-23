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이찬진 금감원장 “사업자대출 용도 외 유용 현장점검” 지시…강남 3구·2금융권 집중 점검

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본문 요약

이찬진 금융감독원장은 23일 '사업자 대출 용도 외 유용' 가능성이 큰 지역으로 강남 3구를 거론하며 고강도 현장 점검을 지시했다.

금감원이 지난해 수도권·규제지역 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 '6·27 대책' 이후 금융권의 개인 사업자 대출을 점검한 결과, 2만여건 대출 중 127건에서 용도 외 유용이 확인됐고, 현재까지 91건을 회수했다.

이 원장은 "현재 점검 중인 경락잔금대출과 농지 담보대출 외에도 용도 외 유용 가능성이 높은 강남 3구나 2금융권 등에 더 철저한 점검과 사후관리가 필요하다"고 강조했다.

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이찬진 금감원장 “사업자대출 용도 외 유용 현장점검” 지시…강남 3구·2금융권 집중 점검

입력 2026.03.23 16:23

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이찬진 금융감독원장이 지난달 국회 정무위 빗썸 관련 긴급현안질의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

이찬진 금융감독원장이 지난달 국회 정무위 빗썸 관련 긴급현안질의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

이찬진 금융감독원장은 23일 ‘사업자 대출 용도 외 유용’ 가능성이 큰 지역으로 강남 3구(서초·강남·송파)를 거론하며 고강도 현장 점검을 지시했다.

이 원장은 이날 열린 임원 회의에서 “개인사업자 대출의 용도 외 유용 사례를 철저히 점검하고, 유용 사례가 확인되면 즉시 대출 회수 등 조치가 필요하다”고 밝혔다.

금감원이 지난해 수도권·규제지역 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 ‘6·27 대책’ 이후 금융권의 개인 사업자 대출을 점검한 결과, 2만여건 대출 중 127건(588억원)에서 용도 외 유용이 확인됐고, 현재까지 91건(464억원)을 회수했다.

이 원장은 “현재 점검 중인 경락잔금대출과 농지 담보대출 외에도 용도 외 유용 가능성이 높은 강남 3구나 2금융권 등에 더 철저한 점검과 사후관리가 필요하다”고 강조했다.

그러면서 다주택자 중 강남 3구 주택을 담보로 사업자 대출을 받거나 사업자등록일과 대출취급일이 6개월 이내로 근접한 고위험군을 대상으로 현장 점검에 나설 것을 주문했다.

또 금융사 임직원과 대출모집인 등이 용도 외 유용 대출에 관여한 사례가 확인되면 엄정 제재하고 필요하면 수사기관에 통보할 것을 지시했다.

이 원장은 아울러 가계대출 취급 시 체결한 추가 약정 위반 여부와 금융사의 사후관리 적정성도 점검할 것을 강조했다. 금감원의 지난해 하반기 점검에선 처분 약정, 추가주택 구입금지 약정, 전입 약정 등 총 2982건의 위반 사례가 적발됐다.

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