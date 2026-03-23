이찬진 금감원장 “사업자대출 용도 외 유용 현장점검” 지시…강남 3구·2금융권 집중 점검

이찬진 금융감독원장은 23일 ‘사업자 대출 용도 외 유용’ 가능성이 큰 지역으로 강남 3구(서초·강남·송파)를 거론하며 고강도 현장 점검을 지시했다.

이 원장은 이날 열린 임원 회의에서 “개인사업자 대출의 용도 외 유용 사례를 철저히 점검하고, 유용 사례가 확인되면 즉시 대출 회수 등 조치가 필요하다”고 밝혔다.

금감원이 지난해 수도권·규제지역 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한한 ‘6·27 대책’ 이후 금융권의 개인 사업자 대출을 점검한 결과, 2만여건 대출 중 127건(588억원)에서 용도 외 유용이 확인됐고, 현재까지 91건(464억원)을 회수했다.

이 원장은 “현재 점검 중인 경락잔금대출과 농지 담보대출 외에도 용도 외 유용 가능성이 높은 강남 3구나 2금융권 등에 더 철저한 점검과 사후관리가 필요하다”고 강조했다.

그러면서 다주택자 중 강남 3구 주택을 담보로 사업자 대출을 받거나 사업자등록일과 대출취급일이 6개월 이내로 근접한 고위험군을 대상으로 현장 점검에 나설 것을 주문했다.

또 금융사 임직원과 대출모집인 등이 용도 외 유용 대출에 관여한 사례가 확인되면 엄정 제재하고 필요하면 수사기관에 통보할 것을 지시했다.

이 원장은 아울러 가계대출 취급 시 체결한 추가 약정 위반 여부와 금융사의 사후관리 적정성도 점검할 것을 강조했다. 금감원의 지난해 하반기 점검에선 처분 약정, 추가주택 구입금지 약정, 전입 약정 등 총 2982건의 위반 사례가 적발됐다.