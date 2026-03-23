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본문 요약

정부가 방사성폐기물 복합처분시설 운영과 안전관리 등에 향후 5년간 5577억을 투입하겠다고 밝혔다.

정부는 23일 제12차 원자력진흥위원회가 제3차 중저준위 방사성폐기물 관리 기본계획을 심의·의결했다고 밝혔다.

중저준위 방사성폐기물 관리 기본계획은 방사성폐기물법에 따라 30년 단위로 5년마다 수립된다.

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정부 “향후 5년간 방사성폐기물 관리에 5577억 투입”

입력 2026.03.23 16:24

수정 2026.03.23 16:54

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  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3차 중저준위 방사성폐기물 관리 기본계획 의결

2054년까지 폐기물 누적 발생량 42만드럼 전망

부산 기장군 고리 2호기(왼쪽)와 고리1호기. 연합뉴스

부산 기장군 고리 2호기(왼쪽)와 고리1호기. 연합뉴스

정부가 방사성폐기물(방폐물) 복합처분시설 운영과 안전 관리 등에 향후 5년간 5577억원을 투입하기로 했다. 2054년 중저준위 방폐물 누적 발생량이 예상보다 줄어들 것이란 전망도 내놨다.

정부는 23일 제12차 원자력진흥위원회가 제3차 중저준위 방폐물 관리 기본계획을 심의·의결했다고 밝혔다. 중저준위 방폐물 관리 기본계획은 30년 단위로 5년마다 수립된다.

정부는 우선 방폐물 관리 기금을 활용해 복합처분시설 건설과 운영, 방사선 안전 관리, 지역 지원, 기술 개발 등에 2030년까지 총 5577억원을 투입한다고 밝혔다.

정부는 또 2054년 중저준위 방폐물 누적 발생량이 42만드럼에 이를 것이라고 예상했다. 2020년 2차 기본계획에선 2054년까지 53만드럼이 발생할 것으로 전망했는데 예측치가 줄었다. 2024년 말 기준 누적 중저준위 방폐물 발생량은 16만8632드럼이다.

정부는 “2차 기본계획 이후 제11차 전력수급기본계획상 원전 건설·운영 전망에 따른 총 방폐물 발생량의 변동, 고리 1호기 해체 승인 등에 따른 다종·다량의 해체 폐기물 발생 등 에너지 정책 변화와 기술 발전 등 정책 여건 변화를 반영했다”고 설명했다.

3차 기본계획은 ▲안전하고 효율적인 관리 시스템 고도화 ▲미래 대비 방폐물 관리 기반 구축 ▲국민 신뢰에 기반한 방폐물 관리 등 3대 중점 추진과제를 담았다.

구체적으로 올해 저준위 또는 극저준위 방폐물을 처분할 2단계 표층 처분 시설 운영을 개시한다. 또 극저준위 방폐물을 처분할 3단계 매립형 처분시설을 적기에 확보하기로 했다. 방폐물 검사·저장시설 규모는 2029년 1만7000드럼으로 현재 7000드럼보다 1만드럼 확대한다. 아울러 국가 단위의 방폐물 재고량 관리 체계를 구축하고 다종·다량의 방폐물을 적기에 처분할 수 있도록 인수 기준 등 제도적 기반도 마련할 방침이다.

정부는 “매년 시행 계획을 수립해 추진 실적을 점검하고 평가할 것”이라고 밝혔다.

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