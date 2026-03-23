WMO “최근 11년이 관측 이래 가장 더운 11년···온실가스 농도 역대 최대”

지난 11년이 관측 이래 가장 더웠던 상위 11개 해로 기록됐다. ‘앞으로 겪을 여름 중 올해가 가장 선선한 여름’이란 말이 현실인 셈이다. 지난해 북극 빙하는 관측 이래 가장 적은 면적을 보였고, 이산화탄소를 포함한 온실가스 농도는 지속해서 증가했다.

23일 ‘세계 기상의 날’을 맞아 세계기상기구(WMO)가 발표한 ‘2025년 세계 기후 현황 보고서(State of the Global Climate 2025)’를 보면, 지난해 전 지구 연평균기온은 산업화 이전 대비 1.43도(±0.13도) 올라 176년 관측 역사상 가장 더운 해 상위 3위 안에 이름을 올렸다. 개별 기상관측기구별로 데이터에 따라 지난해 기온 순위를 역대 2위(미국 나사, 미국 국립해양대기청) 혹은 3위(코페르니쿠스 기후변화 서비스, 버클리어스 등)로 집계하는 미세한 차이를 보였다.

2015년부터 2025년까지 최근 11년은 1850년 관측이 시작된 이래 가장 더운 11개 해로 기록됐다. 역대 가장 더웠던 해는 2024년이다. 유엔(UN) 코페르니쿠스 기후변화 서비스(C3S) 집계 기준 2023년, 2025년, 2016년, 2020년 순으로 그 뒤를 이었다.

2024년 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등 온실가스 농도는 지난 200만년 중 최고 기록을 경신했다. 연간 증가 폭 역시 1957년 관측 이래 가장 컸다. WMO는 지속적인 화석연료 사용으로 인한 온실가스 배출과 육지 및 해양의 탄소 흡수 효율성 감소가 원인이라고 설명했다.

지난해 말 전 지구 평균 해수면은 1993년 1월보다 약 11㎝ 상승한 것으로 관측됐다. 해수면의 상승 속도는 점차 빨라지고 있다. 2012년부터 지난해까지의 전 지구 해수면 상승률은 연평균 4.75㎜(±0.3㎜)로 1993~2011년의 연평균 상승률인 2.65㎜(±0.3㎜)보다 1.8배 높았다. WMO는 해수면 상승이 연안 생태계를 파괴하고 각 지역에 홍수를 초래할 것이라고 우려했다.

2024년부터 2025년 8월까지 녹아내린 빙하의 규모는 관측 이래 역대 3번째로 많았다. 특히 아이슬란드와 북미 태평양 연안에서는 이례적인 수준의 빙하가 녹아내린 것으로 나타났다. 지난해 북극 해빙이 가장 커졌을 때의 면적은 1419만㎢로 관측 이래 가장 적었다.

WMO는 “지난해 연평균 북극 해빙 면적은 1979년 위성 관측이 시작된 이래 하위 1~2위, 남극 해빙 면적은 2023년과 2024년에 이어 하위 3위를 기록했다”며 “빙하 질량 손실이 가장 컸던 10년 중 8년이 2016년 이후 10년에 포함되는 등 빙하 질량 손실 추세가 가속화하고 있다”고 설명했다.

보고서는 지난해 3월 발생한 영남 산불을 국제적으로 발생한 극한 기후 현상에 포함해 소개했다. 보고서는 “한국 역사상 가장 큰 규모의 산불이 발생해 특히 동부 지역이 피해를 봤다”며 “건조한 겨울 이후 이어진 이상 고온과 강풍 속에서 산불이 빠르게 번져 3월 한달간 27명이 사망하고 7억 달러(약 9500억원) 이상의 재산 피해가 발생했다”고 했다. 지난해 한국 여름철 평균 기온이 역대 가장 높았던 사실도 언급됐다.

전문가들은 온실가스 감축과 더불어 기후적응을 위한 노력 역시 국가 전략의 핵심 축이 되어야 한다고 제언했다. 오재호 부경대 명예교수는 “현재의 기후 상태조차 앞으로 수십년 동안 경험하게 될 기후 중 상대적으로 가장 양호한 상태일 것이며 기후변화는 구조적이고 비가역적인 위험으로 전환됐다”며 “중앙정부 차원의 정책뿐 아니라 기초지자체 단위에서 실행할 수 있는 적응 계획 수립과 이행 점검 체계 구축 시급하다”고 말했다.