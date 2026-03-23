창간 80주년 경향신문

임재철 영화평론가 별세…향년 65세

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내에 낯선 예술영화를 소개하는데 힘써온 임재철 영화평론가 겸 이모션북스 대표가 22일 오후 별세했다.

고인이 서울 종로구에서 운영하던 필름포럼은 현재 서대문구로 자리를 옮겨 예술영화 전용관으로 운영되고 있다.

특히 고인은 예술영화 작품과 작가들은 물론 프랑스 범죄영화, 일본 로망 포르노 등 국내에 잘 알려지지 않은 장르영화들을 소개했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

임재철 영화평론가 별세…향년 65세

입력 2026.03.23 17:05

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고 임재철 평론가. 경향신문 자료사진

고 임재철 평론가. 경향신문 자료사진

국내에 낯선 예술영화를 소개하는데 힘써온 임재철 영화평론가 겸 이모션북스 대표가 22일 오후 별세했다. 향년 65세. 고인은 두 달 전 갑작스럽게 쓰러진 뒤 중환자실에서 치료를 받아왔다.

고인은 서울대 신문학과를 졸업하고 중앙일보 기자로 8년간 일했다. 영화담당 기자로 일하던 중 퇴사해 미국 뉴욕시립대에 진학했고, 영화이론 석사 학위를 받았다. 이후 광주 영화제 수석 프로그래머, 서울시네마테크 운영위원장을 거쳤다.

또 영화이론지 ‘필름 컬처’를 창간했고, 국내외 예술영화를 주로 상영하는 극장 ‘필름포럼’을 운영했다. 고인이 서울 종로구에서 운영하던 필름포럼은 현재 서대문구로 자리를 옮겨 예술영화 전용관으로 운영되고 있다.

특히 고인은 예술영화 작품과 작가들은 물론 프랑스 범죄영화, 일본 로망 포르노 등 국내에 잘 알려지지 않은 장르영화들을 소개했다. 스즈키 세이준, 구로사와 기요시, 두기봉 등이 고인의 안목으로 한국 관객들에게 소개되거나 재평가된 대표적 감독들이다. 고인은 2002년 광주국제영화제 프로그래머 자격으로 <프레시안>과 한 인터뷰에서 “지금 같은 ‘영상시대’에 옛날에 극장에서 인기를 얻었던 장르영화들을 돌아보는 것도 의미가 있는 일”이라고 했다.

고인은 영화 이론과 작가를 소개하는 출판 작업도 활발히 했다. 대중영화 이론의 교과서로 꼽히는 <대중영화의 이해>를 비롯한 다수의 책을 번역했고, <알랭 레네> <장 마리 스트라우브-다니엘 위예> 등을 저술했다. 2015년에는 출판사 이모션북스를 설립해 <영화의 맨살: 하스미 시게이코 영화비평선> <에센셜 시네마> <존 포드> 등 다양한 고전 예술 서적을 출간해왔다. 빈소는 분당서울대병원 장례식장 13호실에 마련됐다. 발인은 24일 정오다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글