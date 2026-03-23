대전 안전공업 화재 희생자 14명 중 13명 신원확인···시신 인도 예정

대전 안전공업 화재로 희생된 사망자 14명 중 13명의 신원이 확인돼 시신이 순차적으로 유가족에게 인도될 예정이다.

23일 대전시청에서 열린 ‘대덕구 문평동 화재 유관기관 합동 브리핑’에서 경찰 관계자는 “국립과학수사연구원 감정을 통해 화재 현장에서 발견된 시신 14구 중 13구의 신원이 확인돼 유가족에게 결과를 전달했다”고 밝혔다.

이어 “한 분은 탄화 정도가 심해 유전자(DNA) 검출이 되지 않았지만 남은 한 분으로 추정된다”며 “추가적인 정밀 감정을 진행 중”이라고 말했다.

앞서 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서는 지난 20일 오후 1시17분쯤 발생한 화재로 14명의 사망자가 발생했다. 경찰 등 관계기관은 지문 분석을 통해 일부 희생자의 신원을 확인한 뒤 이날까지 국과수를 통해 DNA 감식을 진행해 왔다.

대부분 희생자의 신원이 확인됨에 따라 희생자 시신은 순차적으로 유가족에게 인도될 예정이다. 경찰 관계자는 “시신은 오늘 중으로 12명에 대해서 인도가 가능하다”며 “신원 확인 결과가 나오지 않은 한 분을 포함해 가장 마지막에 발견된 2명에 대해서는 종합적인 추가 감정이 끝나면 시신을 인도하도록 할 것”이라고 밝혔다.

이날 화재 현장에서는 수습되지 못한 시신 일부가 추가로 발견됐다. 소방당국 관계자는 “현장을 정밀 수색하는 과정에서 시신 일부가 발견돼 수습해 병원으로 이송 예정”이라며 “시신의 일부분으로 추가 희생자가 있는 것은 아니”라고 설명했다. 추가 확인된 시신 일부는 마지막 희생자 3명이 있었던 공장 2층 물탱크실 부근에서 발견됐다.

신원 확인과 시신 인도가 이뤄짐에 따라 희생자들의 장례 절차도 순차적으로 이뤄질 것으로 보인다. 행정안전부 관계자는 “시신 인도되는 12명 중 장례를 바로 진행하시려는 분도 있고, 기다리시겠다는 분도 있다”며 “장례비용은 회사에서 모두 지급할 예정이고, 대전시에서 지급 보증을 통해 추후 정산을 하더라도 장례를 치르시는데 어려움이 없도록 지원할 것”이라고 밝혔다.