미국·이란 전쟁이 하루 앞을 예단할 수 없는 ‘강 대 강’ 대치로 치닫고 있다. 미국이 이란을 향해 호르무즈 해협 개방을 요구하며 발전소 초토화를 경고한 시한이 임박하는데, 이란은 역내 중동 국가들의 에너지·담수화 시설을 공격하겠다고 맞불 놓고 있다. 양측의 말이 현실화하면 생활 기반도 무너뜨리는 전면전으로 치달을 수 있다. 국제사회가 일촉즉발 상황에서 벗어나기 위해 한시라도 빨리 나서야 한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일(현지시간) 제시한 ‘48시간 내’ 통첩 시한은 한국시간 24일 오전이다. 트럼프의 메시지가 오락가락하지만, 이번 언급을 허투루 넘길 수 없다. 현재로선 이란이 불응 의사를 밝혀 실제 이란의 발전소를 파괴할 가능성을 배제할 수 없다. 이란은 ‘눈에는 눈’으로 대응할 태세다. 호르무즈 해협 무기한 봉쇄로 맞서고, 이스라엘과 중동 친미 국가들의 에너지·정보기술(IT)·담수화 기반시설을 망가뜨리겠다는 것이다. 만에 하나 양국의 ‘말폭탄’이 실행되면 이번 전쟁은 중동 전쟁으로 확전되고, 세계 경제와 에너지망에 미칠 파장도 걷잡을 수 없이 커진다. 매우 위험하고 우려스럽다.

전쟁 명분이 무엇이든 넘지 말아야 할 선이 있다. 한 나라를 회복 불가능한 지경에 이르게 하거나 민간인을 희생양 삼는 것이다. 지난달 28일 개전 이후 이란에서만 1500명 넘는 민간인이 숨졌다. 당사국이 아닌 레바논·아랍에미리트연합(UAE)·카타르·바레인 등에서도 희생자가 속출하고 있다. 발전소·담수화 시설이 파괴돼 전기와 식수가 끊어지면 민간인은 인도적 위기 상황으로 내몰린다. 그렇게 된다면 전쟁범죄라고 부를 수밖에 없다. 미국·이스라엘, 이란은 냉정을 찾아 레드라인을 넘지 말아야 한다.

국제사회는 더 이상 방관하고 있어선 안 된다. 23일 현재 북대서양조약기구(나토) 회원국과 한국·일본·호주 등 22개국이 호르무즈 해협 개방과 자유로운 항행을 확보하기 위해 결집했다. 트럼프의 파병 압박엔 불응하거나 신중하지만, 미국과 이란의 종전 대화를 중재하고 종전 후 평화·재건을 위해 함께 머리를 맞댈 필요가 있다. 그 핵심 현안인 호르무즈 해협의 안전한 통행은 군사적 충돌보다 외교적 해법으로 전쟁 출구를 찾을 때 더 빨리, 온전히 이뤄질 수 있다. 정부는 우리 국민의 안전과 석유·LNG 수급에 최선을 다함과 동시에 국제사회 일원으로 전쟁을 끝내기 위한 능동적 외교를 펼쳐야 한다.