국방부, 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관 내정

국방부가 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)을 23일 내정했다.

국방부는 이날 “해군작전사령관인 김경률 해군 중장을 대장으로 진급시켜 해군참모총장에 보직한다”고 밝혔다. 오는 24일 국무회의에서 심의해 최종 확정하며 이재명 대통령이 임명할 예정이다.

해사 47기로 임관한 김 중장은 해군작전사령관과 해군사관학교장, 제3함대사령관, 제5기뢰·상륙전단장, 한·미연합군사령부 인사참모부장, 국방부 방위정책과장 등을 역임했다.

국방부는 “(김 중장은) 국방정책 및 작전 분야 전문가로 현 한반도 안보 상황과 불안정한 국제 안보 정세 속에서 우리의 해양주권을 확고히 할 작전 지휘능력과 군사 전문성을 갖췄다”며 “전략적 식견 및 훌륭한 인품을 바탕으로 군심을 결집하고 해군을 안정적으로 지휘할 리더십을 겸비한 최적임자로 판단해 해군참모총장으로 선발했다”고 밝혔다.

김 중장이 해군참모총장으로 임명되면 강동길 해군참모총장은 전역하게 된다. 앞서 강 총장은 12·3 내란에 연루된 의혹으로 지난 4일 국방부로부터 정직 1개월 처분을 받았고, 같은 날 사의를 표명했다.

12·3 내란 당시 합동참모본부 군사지원본부장이었던 강 전 총장은 계엄사령부 구성 지원에 관여한 의혹을 받았다. 국방부는 강 총장의 혐의와 관련해 “군사지원본부장은 합참 계엄과장 직속 라인”이라며 “계엄사령부를 구성할 때 (당시) 합참 차장이 지원해달라고 하니 담당 과장에게 지원하라고 한 혐의가 있다”라고 설명한 바 있다. 강 총장은 국방부 조사 과정에서 이러한 혐의를 대체로 인정한 것으로 전해졌다.