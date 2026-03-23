대전 ‘안전공업’ 화재참사…합동감식·압수수색 실시 [현장 화보]

14명이 목숨을 잃고 60명이 다치는 등 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사와 관련, 23일 경찰과 소방, 국립과학수사원, 고용노동부 등 관계 당국이 합동 감식에 나섰다.

이날 감식에는 유가족 대표 2명도 동행해 참관했다. 또 동시에 경찰과 대전고용노동청의 압수수색도 실시됐다.

또 현장에는 과거 산업재해 참사를 겪은 유가족들의 발길이 이어졌다. 이들은 사고 현장을 살피고 유족을 만나 위로의 뜻을 전했다.