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경남 함안군이 5월24일 함안 무진정 일원에서 경상남도 무형유산 '함안낙화놀이' 공개행사를 연다고 23일 밝혔다.

올해로 제33회를 맞이하는 함안낙화놀이는 전국의 관람객이 함께 즐길 수 있는 전통문화 행사로 특별한 볼거리와 감동을 선사할 예정이다.

공개행사는 행사 당일 오후 1~10시에 진행되며, 낙화 점화는 오후 7시에 할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남 전통 불꽃축제 ‘함안낙화놀이’ 올해는 사전 예약 필수

입력 2026.03.23 20:01

수정 2026.03.23 20:02

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  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 전통 불꽃축제 ‘함안낙화놀이’ 올해는 사전 예약 필수

경남 함안군이 5월24일 함안 무진정 일원에서 경상남도 무형유산 ‘함안낙화놀이(사진)’ 공개행사를 연다고 23일 밝혔다. 관람을 원하는 경우 사전에 예약해야 한다.

올해로 제33회를 맞이하는 함안낙화놀이는 전국의 관람객이 함께 즐길 수 있는 전통문화 행사로 특별한 볼거리와 감동을 선사할 예정이다. 공개행사는 행사 당일 오후 1~10시에 진행되며, 낙화 점화는 오후 7시에 할 예정이다.

함안군은 총 5800명 인원으로 사전 예약을 받는다. 1차 예약(23~27일)은 함안군민 중 800명 선착순으로 읍면사무소 방문 신청을 받는다. 2차 예약(4월1일 오전 10시부터)은 예스24를 통해 전 국민을 대상으로 하며 인원은 4000명이다. 예약은 계정 1개당 최대 4명까지 가능하다. 또 올해 처음으로 고향사랑기부제와 연계해 1000명을 별도로 모집한다. 행사 당일에는 QR코드로 본인 확인 후 현장에서 입장권(손목띠)을 배부한다.

함안낙화놀이는 경상남도 무형유산이다. 16세기 조선 선조 때 함안군수였던 한강 정구 선생이 군민의 안녕과 풍년을 기원하며 시작한 전통 민속 행사로 매년 부처님오신날에 열린다.

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