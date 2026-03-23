지난 3월, 학교에서 한 통의 서약서를 받았다. 이동 지원 차량의 바뀐 운영 수칙에 관한 서류였는데, 이동 범위를 축소하고 이동 목적에 우선순위를 두겠다는 내용이 포함돼 있었다. 센터는 차량을 이용하는 학생이라면 모두 서명해야 한다고 했다. 결론부터 말하자면, 서명하지 않았다. 앞으로도 서명하지 않을 것이다.



맥락을 설명하려면 꽤 긴 시간을 돌아가야 한다. 대학 입학 후 ‘서울대학교 배리어프리 보장을 위한 공동행동’을 만들어 2년간 활동했다. 우리가 강조한 메시지는 한결같았다. ‘대학 생활’은 교실에서 듣는 수업만 포함되지 않는다는 것이다. 대학은 교류와 탐색의 공간이다. 교수님과 미팅하고, 학과 동기끼리 소모임을 하거나 동아리 활동을 하는 모든 순간이 대학 생활의 본질이다. 이 목소리에 공감한 모임은 어느덧 40명이 넘는 학생이 거쳐 간 규모 있는 단체가 되었다.



학교 밖을 바꾸는 것보다 어려운 것은 학교 안이었다. 당시 학내 이동 지원 차량은 단 한 대뿐이었고, 오후 5시까지만 운영했다. 학교 밖으로는 이동하지 않아 가장 가까운 지하철역조차 갈 수 없었다. 정문에서 도보 37분이 소요되는 서울대입구역까지, 수업 후 회식이 잡히기라도 하면 나는 동기들을 버스에 태워 보내고 홀로 휠체어를 타고 그 거리를 가로질러 내려왔다. 학교에 갇힌 것만 같았다. 코로나19로 학내 활동이 대폭 축소된 것이 오히려 다행으로 느껴질 정도였다.



꽤 자랑스러웠던 변화는, 2년 전쯤 학교가 사설 택시 업체와 협력해 차량 한 대를 증차한 것이었다. 야간 운영도 시작해 컴컴한 길을 휠체어로 힘겹게 오르지 않게 되었다. 처음으로 학교에서 자유롭다는 기분을 느꼈다.



그런데 올해 3월, 다시 서약서가 내밀어졌다. 지원 범위를 다시 ‘관악 캠퍼스 내’로 한정하고, 정규 수업과 학업 관련 일정을 최우선순위로 두겠다는 수칙이 포함돼 있었다. ‘장애 학생의 가족과 센터에서 승인한 지원 인력 외 탑승 불가’라는 묘한 조항도 포함돼 있었다.



차량 대수 제한과 지원 대상 증가가 그 이유라고 센터는 설명했으나, 그에 대한 대책으로 운영진이 처음 생각한 것이 범위를 축소하고 ‘학업 관련 이동’을 지원하겠다고 명명하는 것이었다는 게 개탄스러웠다. 장애 학생의 권익을 가장 먼저 생각해야 할 곳에서 학생을 그저 ‘도움받는 존재’로 본다는 것도 엿볼 수 있었다. 친구와 함께 이동하는 일상조차 매번 인증과 부수적 절차를 거쳐야 하는 걸까. ‘경제성이 없고 비장애 학생에게 방해가 될 수 있다’며 저상 셔틀버스 도입 추진에 부정적 의견을 비쳤던 캠퍼스관리과의 발언이 겹쳐 보였다. 우리를 모두의 버스에서 내쫓고 이동 지원 차량으로 격리하는 것으로도 모자라, 이제는 차를 타는 것에서도 커뮤니티로부터의 고립을 만들어내고 있었다.



범위 축소에 앞서 시스템의 변화가 필요하다는 의견을 담아, 이 서약서에는 서명할 수 없다는 긴 메일을 센터에 보냈다. 총 223개 건물이 들어선 이 커다란 캠퍼스는 6년이 지나도 여전히 낯설다. 같은 날 하반신 마비를 가진 중증 장애인이 서울 장애인 콜택시 등록을 거부당했다는 기사를 접했다. 우리는 끊임없이 자신을 인증하고 증명하고, 한순간의 게으른 판단으로 다시 움직일 수 없게 된다.