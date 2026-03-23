나흘 내내 ‘반짝’ 11년 만에 ‘번쩍’

김효주, LPGA 투어 포티넷 파운더스컵 ‘타이틀 탈환’

투어 회원 자격 처음 우승 대회

넬리 코르다 한 타 차 뿌리치고

‘와이어 투 와이어’로 우승컵

올 시즌 첫 승에 통산 8승 수확

김효주(31)가 세계랭킹 2위 넬리 코르다(미국)의 끈질긴 추격을 뿌리치고 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러)에서 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 차지했다.



김효주는 23일 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에 버디 4개, 보기 5개로 1오버파 73타를 쳤다.



최종 합계 16언더파 272타를 기록한 김효주는 2위 코르다(15언더파 273타)를 한 타 차로 따돌리고 우승했다.



첫날 보기 없이 이글 1개, 버디 7개로 9언더파 63타를 쳐 단독 선두로 나선 김효주는 나흘 연속 선두를 지키며 우승했다. 지난해 3월 포드 챔피언십 이후 1년 만의 우승으로 통산 8승을 기록했다. 특히 LPGA 투어 데뷔 전인 2014년 에비앙 챔피언십에서 생애 첫승을 거둔 김효주는 LPGA 투어에 정식 데뷔한 2015년 이 대회에서 우승한 뒤 11년 만에 다시 같은 대회 정상에 올랐다.



올시즌 한국 선수가 우승한 것은 두 번째다. 이미향이 지난 8일 블루베이 LPGA에서 시즌 첫 우승으로 물꼬를 튼 데 이어 2개 대회 연속이다.



김효주는 첫날 2타 차, 2라운드 4타 차, 3라운드 5타 차로 2위와 격차를 벌려왔지만 이날은 완전히 달랐다.



2번 홀(파4)에서 보기를 한 김효주는 6번(파4)·7번(파5) 홀에서 연속 버디를 잡았지만 8번 홀(파3)에서 다시 보기를 해 스코어를 줄이지 못하고 전반을 마쳤다.



반면 코르다는 전반에만 버디 5개, 보기 1개로 4타를 줄인 데 이어 후반 들어서자마자 10번 홀(파5)에서 버디를 잡아 김효주와 17언더파 공동 선두를 이뤘다. 김효주가 11번 홀(파4)에서 버디를 하며 한 타 앞서갔지만 경기는 팽팽하게 이어졌다.



승부는 김효주가 한 타 차 앞선 채 들어선 17번 홀(파3)에서 갈렸다. 김효주의 티샷은 그린을 훌쩍 넘어간 반면 코르다의 티샷은 그린에 올라가 역전도 가능해 보였다.



위기의 순간 김효주의 쇼트게임이 빛을 발했다. 김효주는 러프에서 웨지로 친 샷을 홀 1ｍ 근처에 보낸 뒤 가볍게 파를 지켜냈다. 반면 코르다는 버디 퍼트를 놓친 데 이어 1ｍ 거리 파 퍼트마저 실수하며 김효주에게 2타 차 리드를 내줬다.



김효주는 18번 홀(파5)에서 티샷과 세 번째 샷을 벙커에 빠뜨리며 보기를 했지만 우승컵을 드는 데는 문제없었다.



김효주는 경기 뒤 우승 인터뷰에서 “첫날은 플레이를 잘했다. 둘째 날에는 실수가 좀 있었고 셋째 날도 잘했는데 오늘은 정말 힘든 날이었다. 내 샷과 경기에 집중하려고 노력했다”며 “결국 우승해 기쁘다. 이 대회에서 신인 때 이후 다시 정상에 올라 의미가 있다”고 자평했다.



코르다와의 접전에 대해서는 “LPGA 투어 선수들 중 코르다의 스윙을 특히 좋아한다”면서 “오늘 그의 스윙을 영상이 아닌 실제로 볼 수 있었고, 많은 것을 배울 수 있었다”고 했다.



한국 선수들은 좋은 성적을 거뒀다. 이날 5타를 줄인 김세영과 3언더파를 친 임진희는 최종 합계 11언더파 277타로 공동 3위에 올랐다. 유해란은 10언더파 278타를 기록, 공동 5위로 대회를 마쳤다.

