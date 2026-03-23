정부, ‘중동 사태 대응’ 비상경제대응본부 출범…본부장은 김민석 총리

정부가 조만간 중동 상황 대응을 위한 비상경제대응본부를 출범할 예정이다.

23일 정부 관계자 등에 따르면 정부는 이르면 이번주 비상경제대응본부를 발족시킬 예정이다.

정부 부처의 중동 사태 대응을 지휘하는 지휘하는 태스크포스(TF) 형식의 조직이다. 본부장은 김민석 국무총리가 맡는다.

김 총리의 보아오 포럼 참석을 위한 중국 방문도 중동 정세 여파로 취소됐다.

총리실은 이날 오후 공지를 통해 “최근 중동 지역 군사적 충돌과 갈등으로 인해 복합적 대외 리스크가 고조되고 있는 상황”이라고 밝혔다. 또한 “이로 인한 파급 효과가 국민 경제와 민생 전반으로 확산하고 있어 정부 차원의 대응 체계 마련이 시급하다. 곧 관련 결정과 발표가 있을 예정”이라며 “이런 상황을 종합적으로 고려해 국무총리의 중국 방문 일정이 취소됨을 양해 부탁드린다”고 전했다.

총리실은 또 “현 위기 상황에서 국무총리가 국내에서 직접 비상경제 대응 실무를 지휘하고 신속한 의사 결정을 하기 위함”이라며 “상대국에는 외교 채널을 통해 충분한 사전 설명과 깊은 양해를 구했음을 알려드린다”고 했다.

김 총리는 당초 중국 하이난 보아오에서 24∼27일 열리는 보아오포럼에 참석해 기조연설을 할 예정이었다.