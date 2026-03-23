최근 11년, 지구 역사상 가장 뜨거웠다

WMO 세계 기후 현황 보고서

역대 가장 더웠던 해는 ‘2024년’

온실가스 농도 200만년 중 최고치

작년 해수면, 1993년 대비 11㎝ ↑

기온도 산업화 전보다 1.43도 올라

전문가 “기후적응 계획 수립 절실”

지난 11년(2015~2025년)이 기상 관측 이래 가장 더웠던 상위 11개 해로 기록됐다. ‘앞으로 겪을 여름 중 올해가 가장 선선한 여름’이란 말이 사실인 셈이다. 지난해 북극 빙하는 관측 이래 가장 적은 면적을 보였고, 이산화탄소를 포함한 온실가스 농도는 지속해서 증가했다.



세계기상기구(WMO)가 23일 ‘세계 기상의날’을 맞아 발표한 2025년 세계 기후 현황 보고서를 보면, 지난해 전 지구 연평균 기온은 산업화 이전 대비 1.43도(±0.13도) 올라 176년 관측 역사상 가장 더운 해 상위 3위 안에 들었다. 데이터에 따라 지난해 기온 순위를 역대 2위(미국 항공우주국, 미 국립해양대기청) 혹은 3위(코페르니쿠스 기후변화 서비스, 버클리어스)로 집계하는 기구도 있었지만 차이는 미세했다.



역대 가장 더웠던 해는 2024년이다. 유엔 코페르니쿠스 기후변화 서비스(C3S) 집계 기준 2023년, 2025년, 2016년, 2020년이 그 뒤를 이었다. 2024년 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등 온실가스 농도는 지난 200만년 중 최고를 기록했다. 연간 증가폭 역시 1957년 관측 이래 가장 컸다. WMO는 지속적인 화석연료 사용으로 인한 온실가스 배출과 육지 및 해양의 탄소 흡수 효율 감소가 원인이라고 했다.



지난해 말 전 지구 평균 해수면은 1993년 1월보다 약 11㎝ 상승한 것으로 관측됐다. 해수면 상승 속도는 점차 빨라지고 있다. 2012년부터 지난해까지의 전 지구 해수면 상승률은 연평균 4.75㎜(±0.3㎜)로 1993~2011년 연평균 상승률인 2.65㎜(±0.3㎜)보다 1.8배 높았다. WMO는 해수면 상승이 연안 생태계를 파괴하고 홍수를 초래할 것으로 우려했다.



2024년부터 2025년 8월까지 녹아내린 빙하의 규모는 관측 이래 역대 3번째로 컸다. 특히 아이슬란드와 북미 태평양 연안에서는 이례적 수준의 빙하가 녹아내린 것으로 나타났다. 지난해 북극 해빙이 가장 커졌을 때의 면적은 1419만㎢로 관측 이래 가장 작았다.



WMO는 “빙하 질량 손실이 가장 컸던 10년 중 8년이 2016년 이후 10년에 포함되는 등 빙하 질량 손실 추세가 가속화하고 있다”고 했다.



보고서는 지난해 3월 영남 산불을 국제적으로 발생한 극한 기후 현상에 포함했다. 보고서는 “한국 역사상 가장 큰 규모의 산불이 발생해 특히 동부 지역이 피해를 봤다”고 했다.



오재호 부경대 명예교수는 “기후변화는 구조적이고 비가역적인 위험으로 전환됐다”면서 “중앙정부 차원의 정책뿐 아니라 기초지자체 단위에서 실행할 수 있는 적응 계획 수립과 이행 점검 체계 구축이 시급하다”고 말했다.

