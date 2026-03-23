‘흑인 위한 대학’인데 온통 백인… BTS 아리랑 ‘화이트워싱’ 논란

5집 홍보용 애니메이션 트레일러

‘하워드대 7인 조선 청년’ 모티브

정치적 색깔 빼려다 오히려 ‘왜곡’

일각 “하이브, 흑인들에 상처 줘”

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범 <아리랑>을 홍보하기 위해 만든 애니메이션 트레일러에 대해 ‘화이트워싱’(대중문화 콘텐츠에서 백인이 유색인종 캐릭터를 연기하는 일) 논란이 일고 있다.



자신을 ‘아미’(BTS 팬덤)라고 소개한 흑인 여성 베벌리 라일스는 22일(현지시간) e메일 인터뷰에서 “영상을 보는 순간 큰 충격을 받았다”고 밝혔다. 그는 “시민권 운동에 참여했던 가족을 둔 흑인 여성으로서, 노예 조상의 역사를 가진 사람으로서, 또한 하워드대 동문으로서 지적하지 않을 수 없다”면서 “애니메이션에 묘사된 하워드대의 모습은 단순한 창작적 재해석이 아니라 모욕적”이라고 했다.



해당 영상을 보면 BTS가 축음기를 틀자 아리랑 노래가 흘러나온다. 그 순간 멤버 7명은 1896년 미국 워싱턴 하워드대로 타임슬립한다. 하워드대 교정에서 아리랑을 부르는 BTS 주위에 몰려든 사람들 대부분은 백인으로 보인다. 얼굴이 보이는 8명 중 흑인은 2명뿐이고 그나마도 뒷줄에 배경처럼 서 있다.



이 영상이 논란이 된 것은 하워드대가 미 인종분리 시대에 대학 입학을 거부당했던 흑인들을 위해 설립됐기 때문이다. 영상은 19세기 하워드대로 유학 간 조선 청년 7명이 아리랑을 녹음했다는 1896년 워싱턴포스트 기사에 영감을 받아 만든 것으로 알려져 있다.



라일스는 BTS 소속사인 하이브가 영상에서 군중 대다수를 백인으로 묘사한 것은 “글로벌 시장을 겨냥해 ‘너무 정치적이지 않게’ 만들려 한 의도 때문일 것”이라며 “한국의 문화 보존을 이야기하는 콘텐츠가 흑인 문화유산을 지워버렸다는 점에서 많은 흑인 공동체 구성원들은 아이러니를 느끼고 있다”고 말했다.



한국계 미국인 캐릭터를 내세운 케이블 방송 유아 프로그램인 <보시 베어>를 총괄한 니키 윌리엄스도 e메일 인터뷰에서 “하워드대는 미국에서 가장 대표적인 흑인 대학 중 하나이기 때문에 아프리카계 미국인들은 어떤 형태로든 이 대학과 연결돼 있다”고 말했다.



그는 “많은 미국 사람은 이번 트레일러를 무지의 사례로 비판하겠지만 K팝 산업에서는 이보다 더 심각한 문제도 있었다”면서 “그러나 이런 방식으로 흑인 문화가 다뤄지는 것을 볼 때마다 고통스럽다”고 토로했다. 그는 “근본적인 책임은 하이브에 있다”며 “하이브는 피드백을 진지하게 받아들여야 한다. K팝 내 흑인 팬덤은 매우 강하다”고 말했다.



인도계 미국인 심리학자인 아파라지타 지디군타 박사는 “BTS는 흑인 음악인 힙합에 뿌리를 뒀고 ‘흑인 생명도 소중하다’ 운동에 기여했던 그룹이라는 점에서 흑인 역사를 정확히 이해하고 표현할 책임이 있다”고 지적했다. 이어 “아시아계는 ‘모범 소수자 신화’ 속에서 흑인과 비교·경쟁하는 구조에 놓여왔다”면서 “BTS가 이번 일로 글로벌 대중, 특히 소외된 공동체 사람들로부터 오해받는 일이 없기를 바란다”고 했다. 그는 “최소한 하이브가 흑인들에게 상처를 입혔다는 사실을 인정하는 입장이라도 발표하기 바란다”고 밝혔다.

