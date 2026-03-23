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본문 요약

아리셀 배터리 공장 화재 참사 유가족들과 김미숙 김용균재단 대표 등이 23일 대전시청에 마련된 자동차 부품 공장 '안전공업' 화재 희생자 합동분향소를 찾아 피해 유족들을 위로했다.

태안화력발전소 산재 사고로 숨진 비정규직 노동자 김용균씨의 어머니 김미숙 김용균재단 대표도 이날 합동분향소를 찾았다.

김 대표는 "경기 이천 냉동고 화재 참사와 아리셀 참사가 있었는데 또 같은 사고가 반복됐다"며 "가족들이 얼마나 힘들까 하는 생각에 그냥 무턱대고 가야 되겠다 그런 마음으로 왔다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“이천 냉동고·아리셀 등 참사에도 또 같은 사고 반복”

입력 2026.03.23 20:53

수정 2026.03.23 20:55

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  • 강정의 기자

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아리셀 유족·김미숙 김용균재단 대표, 분향소 찾아 유족에 위로와 조언

김미숙 김용균재단 대표(왼쪽에서 두 번째)가 23일 14명의 사망자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사 현장을 찾아 사고 건물을 올려다보고 있다. 대전 | 문재원 기자

김미숙 김용균재단 대표(왼쪽에서 두 번째)가 23일 14명의 사망자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사 현장을 찾아 사고 건물을 올려다보고 있다. 대전 | 문재원 기자

아리셀 배터리 공장 화재 참사 유가족들과 김미숙 김용균재단 대표 등이 23일 대전시청에 마련된 자동차 부품 공장 ‘안전공업’ 화재 희생자 합동분향소를 찾아 피해 유족들을 위로했다.

양한웅 아리셀대책위원회 공동대표와 유가족 3명은 이날 오후 합동분향소를 찾아 분향한 뒤 대전 대덕구 문평동 화재 현장을 방문했다. 이번 안전공업 화재는 안전불감증에서 비롯된 인재라는 점에서 ‘제2의 아리셀 참사’로도 불린다.

양 대표는 “가족을 잃은 유족들이 조금의 후회도 남지 않도록 정부와 관계기관은 반드시 사건 수습과 원인 규명을 확실히 해야 한다”고 밝혔다. 이어 “아리셀 참사 때 유해를 제대로 찾지 못한 유가족이 아직도 계신다”며 “이번 화재 희생자 유족들께 ‘반드시 가족의 유해를 온전히 찾으시라’고 당부했다”고 말했다.

태안화력발전소 산재 사고로 숨진 비정규직 노동자 김용균씨의 어머니 김미숙 김용균재단 대표도 이날 합동분향소를 찾았다. 김 대표는 “경기 이천 냉동고 화재 참사와 아리셀 참사가 있었는데 또 같은 사고가 반복됐다”며 “가족들이 얼마나 힘들까 하는 생각에 그냥 무턱대고 가야 되겠다 그런 마음으로 왔다”고 말했다. 그는 “재래식 사고가 얼마나 많이 나는지 안전을 아무리 강조해도 바뀌지 않는 현실을 보고 있다”며 “죽지 않아도 될 사람들이 너무 참담하고 허망하게 죽는 것 같다”고 했다.

분향 후 유족들을 만난 김 대표는 “돌아가신 분들이 (대부분) 가장이고, 남은 유족들은 현실의 삶을 감당해야 하는데 앞이 얼마나 깜깜할까 하는 생각이 많이 들었다”고 말했다. 그는 “유족들을 만나 현장 증거가 나중에 재판에서 중요한 증거 자료가 될 텐데 확보를 잘하시고, (회사 측이) 증언도 처음에는 솔직히 했다가 나중에 말을 바꿀 수 있으니 대비하시라는 등의 말씀을 드렸다”며 “빈소가 차려지면 유족들도 서로 흩어지지 않게 연락망을 만드시고 필요한 부분을 요구하라는 말씀도 드렸다”고 했다.

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