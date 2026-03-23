트럼프 ‘통첩’에 이란 강경…“발전소 공격 땐 해협 전면 폐쇄”

‘48시간 내 호르무즈 개방’ 24일 시한…“협박에 단호히 맞설 것” 나토 “한·일 등 22개국과 상황 주시…다른 인력 계획도 수립 중”

이란 군부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘호르무즈 해협 48시간 이내 개방’ 최후통첩에 대해 “발전소가 공격당하면 호르무즈 해협을 무기한 전면 폐쇄하겠다”고 밝혔다.



에브라임 졸파가리 이란 중앙군사본부(카탐 알안비야) 대변인은 22일(현지시간) 국영 IRIB방송에서 “이란 발전소를 겨냥한 미국의 위협이 실행되면 호르무즈 해협은 완전히 폐쇄되고 발전소가 재건될 때까지 다시는 열리지 않을 것”이라고 말했다.



졸파가리 대변인은 “이란은 이제 ‘눈에는 눈’ 원칙에서 한발 더 나아가는 방향으로 군사정책을 변경했으며 적대국이 어떻게 공격하든 더 심각한 결과가 나오도록 대응할 것”이라고 경고했다. 그러면서 “이란의 연료 및 에너지 기반시설이 공격받으면 미국이나 그 정권이 가진 이 지역의 모든 에너지, 정보기술(IT), 담수화 등 기반시설을 표적으로 삼을 것”이라고 강조했다.



이란 이슬람혁명수비대도 이날 성명을 내고 “어떤 위협에도 똑같은 수위로 대응하기로 결심했다”며 “우리의 전기를 끊어보라. 우리도 끊겠다”고 경고했다. 이란 매체에 따르면 아랍에미리트연합(UAE)과 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트 등 걸프 지역 10개 발전소가 이란의 보복 공격 대상으로 거론된다. UAE 아부다비에 있는 바라카 원전은 2009년 한국이 해외에서 처음 수주, 건설한 원전으로 현지에 한국전력, 한국수력원자력 및 국내 협력사 직원들이 체류하고 있다.



마수드 페제시키안 이란 대통령은 트럼프 대통령의 최후통첩에 대해 “협박과 테러는 우리의 단결을 강화할 뿐”이라며 “이란을 지도에서 지워버리겠다는 환상은 역사를 창조하는 나라(이란)의 의지를 거스르려는 발악”이라고 비판했다. 이어 “호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들을 제외한 모두에게 열려 있다. 망상에서 나온 협박에 대해 전장에서 단호하게 맞설 것”이라고 덧붙였다.



이란 최고국가안보위원회는 이란의 해안이나 섬이 공격받을 경우 페르시아만 전역에 기뢰를 부설하겠다고 위협했다. 이란 원유 수출의 90%를 담당하는 하르그섬의 석유 시설이 미국에 공격당할 가능성을 염두에 둔 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 전날 “48시간 이내 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란의 각종 발전소를 초토화할 것”이라고 경고했다. 이스라엘 채널12방송에 따르면 미 백악관 관계자들은 호르무즈 재개방 관련 작전에 몇주가 소요될 것이라는 뜻을 이스라엘에 전달했다.



북대서양조약기구(나토) 회원국과 한국·일본 등 22개국은 호르무즈 재개방 계획을 수립하면서 호르무즈를 둘러싼 상황을 주시하고 있다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 폭스뉴스·CBS 인터뷰에서 지난 19일 이후 나토 회원국 및 일본·한국·호주·뉴질랜드·UAE·바레인 등 22개국이 호르무즈 해협 개방을 위해 “무엇이, 언제, 어디에 필요한지 등 3가지 질문에 답하기 위해 모였다”고 말했다. 그는 “호르무즈 해협을 통한 자유로운 항행을 확보하라는 그(트럼프 대통령)의 요구에 응답하기 위해 진행되고 있다”고 밝혔다.



뤼터 총장은 “현재 22개국 그룹이 미국과 함께 군사 인력 및 다른 인력 계획을 수립하고 있다”며 “시기가 무르익는 즉시 이를 수행해 호르무즈 해협의 개방과 자유로운 항행을 확보할 것”이라고 말했다.

