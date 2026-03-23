미 재무 “이란산 원유 중국 대신 한국·일본으로…제재 일시 해제는 정당”

이란 21조원 수익 질문에 반박 “전쟁 자금 충분…증세 없을 것” 유가 상승 기간은 “장담 못해”

스콧 베선트 미국 재무장관은 미국이 유가 안정을 위해 이란산 원유에 대한 제재를 일시 해제한 것을 두고 원유가 중국 대신 한국과 일본 등 아시아의 다른 동맹국들로 갈 수 있게 된 것이라며 해당 조치가 정당하다고 주장했다.



베선트 장관은 22일(현지시간) NBC방송에 출연해 ‘미국이 이란산 원유 제재를 한시 해제한 결과 이란이 140억달러(약 21조원)의 수입을 얻게 된 것 아니냐’는 질문을 받고 “어차피 이란 원유는 중국에 할인된 가격으로 팔릴 예정이었던 것”이라고 말했다. 그는 “이란은 이미 막대한 돈을 벌어들이고 있다. 이란은 세계 최대의 테러 지원국이고 중국이 그들에게 자금을 대왔기 때문”이라고 했다. 그러면서 이란산 원유가 “인도네시아, 말레이시아, 일본, 한국으로 간다면 우리의 상황이 더 나아지는 것”이라고 주장했다.



베선트 장관은 48시간 이내에 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란 발전소들을 파괴하겠다는 도널드 트럼프 미 대통령의 발언과 관련해서는 “때로는 긴장 완화를 위해 긴장을 고조시켜야 한다”고 말했다.



그는 트럼프 대통령이 대이란 군사작전을 점차 축소한다고 하다가 왜 다시 긴장을 고조시키는지에 관한 질문을 받자 “서로 배타적인 사안이 아니다”라고 했다.



베선트 장관은 “호르무즈 해협에 있는 이란의 요새를 약화하기 위한 작전이 진행됐으며 완전히 파괴될 때까지 계속될 것”이라면서 트럼프 대통령이 이란 전쟁의 목표를 달성하는 데 필요한 모든 조처를 할 것이라고 밝혔다.



베선트 장관은 이란 전쟁에 필요한 자금이 미국 정부에 충분하다면서 증세는 없을 것이라고 밝혔다. 미 국방부는 추가 전쟁 자금으로 약 2000억달러를 요청한 것으로 알려졌지만, 의회에서는 반대 의견이 적지 않다.



그는 이란 전쟁의 성과를 고려하면 일시적인 유가 상승은 감당 가능하다고 주장했다. 그는 “50일간 일시적으로 가격이 상승한다고 해보자. 이란 정권이 핵무기를 보유할 수 없는 50년간 가격은 안정될 것이고 트럼프 대통령 덕분에 미 국민들은 안보 없이 번영이 없다는 것을 이해하기 시작했다”고 말했다. 다만 유가 상승 기간에 대해서는 “30일이 될지, 50일이 될지, 100일이 될지는 모른다”고 부연했다.

