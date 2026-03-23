한일친선협회중앙회 회장, 이병기 전 주일대사 선출

한일친선협회중앙회는 24일 서울 중구 한국프레스센터에서 정기총회를 열어 이병기 전 주일대사(사진)를 제19대 회장으로 선출한다.



이 신임 회장은 한·일 양국 간 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 민간 교류를 더욱 확대하고, 미래지향적인 협력 관계 발전에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.