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본문 요약

DL이앤씨는 자사 주거 브랜드 '아크로'의 철학과 디자인을 알리는 홍보관 '아크로 라운지 압구정'을 서울 강남구에 개관했다고 23일 밝혔다.

'아크로 라운지'는 아크로 브랜드가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학, 주요 프로젝트, 기술력 등을 아카이브 형태로 집약한 공간이다.

다섯 번째로 문을 연 아크로 라운지 압구정은 500여권의 예술 서적을 일반 방문객이 무료로 제공하는 게 특징이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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DL이앤씨 ‘아크로 라운지 압구정’ 개관

입력 2026.03.23 21:14

수정 2026.03.23 21:15

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  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

주거 브랜드 ‘아크로’ 디자인 홍보

서울 강남구에 새로 문을 연 DL이앤씨 ‘아크로 라운지 압구정’ 내부. DL이앤씨 제공

서울 강남구에 새로 문을 연 DL이앤씨 ‘아크로 라운지 압구정’ 내부. DL이앤씨 제공

DL이앤씨는 자사 주거 브랜드 ‘아크로(ACRO)’의 철학과 디자인을 알리는 홍보관 ‘아크로 라운지 압구정’을 서울 강남구에 개관했다고 23일 밝혔다.

‘아크로 라운지’는 아크로 브랜드가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학, 주요 프로젝트, 기술력 등을 아카이브 형태로 집약한 공간이다. 다섯 번째로 문을 연 아크로 라운지 압구정은 500여권의 예술 서적을 일반 방문객이 무료로 제공하는 게 특징이다. 앞서 서울 신사동, 한남동, 성수동 등에 운영한 바 있다.

아크로 브랜드와 주거, 건축, 라이프스타일 등에 관심 있는 누구나 방문할 수 있다. 5월 말까지 월요일과 공휴일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 사전 예약제로 운영된다.

DL이앤씨 관계자는 “아크로 라운지 압구정은 브랜드가 추구하는 주거 철학과 라이프스타일을 직접 경험할 수 있도록 기획했다”며 “이 공간에서 초청 강연 등 예술과 문화를 경험할 수 있는 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 말했다.

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