DL이앤씨 ‘아크로 라운지 압구정’ 개관

DL이앤씨는 자사 주거 브랜드 '아크로'의 철학과 디자인을 알리는 홍보관 '아크로 라운지 압구정'을 서울 강남구에 개관했다고 23일 밝혔다.

'아크로 라운지'는 아크로 브랜드가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학, 주요 프로젝트, 기술력 등을 아카이브 형태로 집약한 공간이다.

다섯 번째로 문을 연 아크로 라운지 압구정은 500여권의 예술 서적을 일반 방문객이 무료로 제공하는 게 특징이다.