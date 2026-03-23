이재민 69%, 아직도 임시주택 생활

일상 회복은 현재진행형

지난해 3월 영남권 초대형 산불로 180여명이 다치거나 목숨을 잃었고, 1조원 넘는 재산피해가 발생했다. 5500여명의 주민이 삶의 터전을 잃고 임시주택에 머물거나 황폐해진 고향을 떠났다. 산불로 망가진 일상을 회복하기 위한 노력은 1년이 지난 지금도 진행형이다.



23일 행정안전부에 따르면 이재민 5545명 중 아직도 임시주거시설에서 생활하는 주민이 전체의 68.9%인 3823명(2236가구)이다. 임시조립주택에 거주 중인 2236가구 가운데 343가구(671명)는 주택 신축과 매입, 임차 등으로 퇴거가 예정돼 있다. 또 1000가구가량은 마을 기반 복구와 재생 사업을 통해 올해 말부터 신축 주택으로 이주할 예정이다.



정부가 지난해 5월 복구계획을 수립하며 책정한 복구비는 1조8800억원(기부금 제외)이다. 이 중 피해 주민의 주거와 구호 등 이재민 생활 안정 지원금이 4954억원으로, 2월 말 기준 4409억원(89%)이 집행됐다. 공공시설 복구비(1조3855억원)는 3528억원(26%)이 집행됐으며, 전체 복구 대상 1031건 중 440건(43%)이 완료된 상태다. 행안부 관계자는 “임시조립주택 설치와 위험목 제거 등 긴급한 작업은 대부분 마무리됐으며, 산림 복원과 마을 기반 조성 등 규모가 큰 공공 인프라 복구도 공정계획에 따라 속도를 내고 있다”고 전했다.



산불 트라우마를 겪는 주민들에게는 지난해 말까지 2만3400여건의 심리상담을 진행했다. 이 중 350여명은 전문·의료기관과 연계해 심층 관리를 받도록 했다. 이외에 산불로 인한 질병·부상 치료비, 비급여 항목과 간병비 등도 지원한다. 저소득층을 위한 최대 6개월간의 긴급생계비와 2031년까지 아이돌봄 서비스도 우선 제공한다.

