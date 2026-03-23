욕지도 바다에 펼쳐진 ‘국산 참다랑어’의 꿈

EBS1 ‘한국기행’

‘그 동네’가 아니면 절대 맛볼 수 없는 별미가 있다. EBS 1TV <한국기행> 24일 방송은 경남 통영 욕지도의 참다랑어 한 상을 만나러 간다.



참다랑어는 태평양에서나 잡히는 게 아니냐고 물을 수 있다. 양식이 까다로워 ‘국내산 참다랑어는 불가능하다’는 게 오랜 정설이었다. 하지만 욕지도에서는 18년 전부터 참다랑어 양식이 시작됐다. 그 결과 2026년 현재 50㎏급 참다랑어 500여마리가 욕지도 앞바다에서 힘차게 유영하고 있다.



주문이 들어오면 곧바로 포획이 시작된다. 참다랑어는 평균 시속 60㎞에 달하는 속도와 거대한 몸집 때문에 잡기가 쉽지 않다. 그물을 끌어 올려 한쪽으로 몰아서 겨우 한 마리를 잡아낸다.



통상 먼바다에서 잡힌 참다랑어는 영하 60도로 급속 냉동돼 옮겨진다. 하지만 욕지도에서 잡은 생참치는 냉동 없이 하루 만에 식탁으로 배달된다. 그만큼 신선함이 보장된다. 전국의 미식가들이 바다 건너 찾게 된 이곳에서 불가능하다고들 했던 참다랑어 한 상을 만나본다. 오후 9시35분 방송.

