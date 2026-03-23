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[속보]법원, ‘감형 대가 뇌물수수’ 현직 부장판사 구속영장 기각

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본문 요약

고교 동문 변호사로부터 금품을 받고 해당 변호사가 맡은 사건 형량을 깎아준 혐의를 받는 현직 부장판사에 대한 구속영장 청구가 23일 기각됐다.

서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 이날 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 받는 김모 부장판사에 대한 영장실질심사를 마친 뒤 "주된 공여부분에 대한 소명이 부족하다"며 고위공직자범죄수사처가 청구한 구속영장을 기각했다.

함께 구속영장이 청구된 정모 변호사도 이날 같은 이유로 기각했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]법원, ‘감형 대가 뇌물수수’ 현직 부장판사 구속영장 기각

입력 2026.03.23 23:21

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

법원 로고. 한수빈 기자

법원 로고. 한수빈 기자

고교 동문 변호사로부터 금품을 받고 해당 변호사가 맡은 사건 형량을 깎아준 혐의를 받는 현직 부장판사에 대한 구속영장 청구가 23일 기각됐다.

서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 이날 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 받는 김모 부장판사에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 “주된 공여부분에 대한 소명이 부족하다”며 고위공직자범죄수사처(공수처)가 청구한 구속영장을 기각했다. 함께 구속영장이 청구된 정모 변호사(특가법상 뇌물공여)도 이날 같은 이유로 기각했다.

김 부장판사는 2023∼2025년 전주지법 근무 당시 고교 동문인 정 변호사가 수임한 사건 20여건의 항소심에서 1심보다 가벼운 형을 선고해주는 대가로 현금과 아들 돌반지, 배우자 향수 등 370만원 상당 금품을 받은 혐의를 받는다. 정 변호사 등이 주주로 있는 회사가 소유한 건물을 아내의 바이올린 교습소 용도로 무상으로 사용한 혐의도 있다. 무상 임차 이익을 포함하면 전체 금품 수수 액수는 수천만원대인 것으로 알려졌다.

김 부장판사는 영장심사에서 선물의 대가성 등 자신의 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다. 김 부장판사는 지난 20일 변호인을 통해 배포한 입장문에서 “공수처가 그동안 무리하고 탈법적인 수사를 진행하다가 증거를 왜곡해 무리하게 구성한 혐의사실로 구속영장을 청구한 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

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