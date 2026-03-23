트럼프 “이란과 곧 합의 이뤄질 것”···이란은 “접촉 없었다” 대화 부인

트럼프 “윗코프, 쿠슈너 등이 회담 주도” “이란, 농축 우라늄 포기해야” “이스라엘도 이 내용에 만족할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과 회담을 가졌다”며 “양국이 주요 합의점을 도출했다”고 말했다. 이란은 종전 협상과 관련해 미국과의 대화를 부인했다.

23일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 취재진과 만나 “이란이 합의를 원하고 있다”며 이같이 말했다. 그는 “전날 진행된 회담이 이날도 계속될 것”이라며 “협상이 생산적으로 진행된다면 곧 합의가 이루어질 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “미국 측 특사들이 존중받는 이란 지도자들과 접촉을 이어왔다”며 스티브 윗코프 미 대통령 중동특사와 자신의 맏사위인 재러드 쿠슈너를 언급했다. 그러면서 접촉 대상은 “최고지도자는 아니고 고위급 인사들”이라고 말했다.

다만 트럼프 대통령은 “합의를 보장할 수는 없다”면서도 “합의가 이뤄지면 우리가 직접 농축 우라늄을 확보하기가 쉬워진다”고 했다. 또 “이란은 농축 우라늄 비축분을 포기해야 한다”고 주장했다.

그는 미국과 함께 이란 공습에 나선 이스라엘의 반응도 전했다. 트럼프 대통령은 “이스라엘은 우리가 추진 중인 내용에 매우 만족하게 될 것”이라며 “조금 전에 이스라엘과 통화했다. 그쪽에서 먼저 연락해왔다”고 말했다.

이날 앞서 트럼프 대통령은 이란 발전소에 대한 공격 시한 종료를 약 12시간 앞두고 “이란과 종전 관련 대화를 했다”며 군사 행동을 5일 유예한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 21일 이란이 48시간 안에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전소를 초토화하겠다고 했다. 이에 따른 공격 시한은 한국시간으로 24일 오전이었다.

트럼프 대통령의 발표 이후 이란 매체들은 “미국과 대화는 없었다” “직간접적 접촉은 없었다”고 소식통을 인용해 전했다.