트럼프, 이란 발전소 공격 연기에…원·달러 환율, 30원 내린 1486.70원 마감

1500원대를 찍었던 원·달러 환율이 야간 거래에서 30원가량 떨어져 1480원 중후반대로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 생산적인 대화를 나눴다며 이란 발전소 공격을 5일간 유예하면서 시장이 안도하는 분위기다.

24일 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가보다 13.90원 하락한 1486.70원에 거래를 마쳤다. 장 주간 거래(9시~3시 반) 종가 1517.30원보다 30.60원 내려갔다.

환율은 이날 1510원 중반대를 보였다가 트럼프 대통령의 발언 직후 급격히 떨어졌다. 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이란과 생산적인 대화를 나눴다면서 이란의 발전소와 에너지 기반 시설에 대한 모든 군사 공격을 5일 동안 연기하라고 국방부에 지시했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 기자들과 만나서도 “이란은 합의하고 싶어 하고, 우리 역시 합의를 원한다”면서 스티브 윗코프 대통령 중동특사와 재러드 쿠슈너 등 미 대표단이 이란의 최고위급 인사와 협상을 앞서 진행했다고 말했다.

반면 이란 정부는 대화나 협상은 없었다고 부인했다. 이란 외무부 대변인은 최근 우방국들이 미국 측으로부터 종전을 위한 회담 요청 메시지를 전달해왔으나 이란은 이에 응하지 않았다고 밝혔다.

스탠다드차타드은행의 스티븐 잉글랜더 글로벌 G10 외환 리서치 및 북미 거시 전략 책임자는 “앞으로 며칠 안에 양측이 서로의 인프라를 폭격할 가능성은 작아졌다”면서도 “최악의 상황이 끝난 것은 아니지만, 앞으로 며칠 안에 최악의 상황이 발생할 가능성은 작아졌다는 의미”라고 말했다.

배럴당 100달러를 소폭 밑돌던 서부텍사스산원유(WTI)도 이날 80달러 후반대로 내려왔다.