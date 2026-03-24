‘내란 연루’ 군 간부 7명 “중징계 취소해달라” 취소소송 제기

12·3 내란에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 7명이 국방부를 상대로 취소소송을 제기했다.

더불어민주당 추미애 의원실이 24일 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 13일 기준 계엄에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 38명 중 7명이 징계위 결정을 취소해달라며 소송을 제기했다.

소송을 제기한 사람은 파면된 문상호 전 정보사령관(소장)·김용대 전 드론작전사령관(소장)·김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정직 3개월 처분을 받은 정학승 전 육군 동원참모부장(소장), 정직 2개월 처분을 받은 유재원 전 방첩사 1처2실장(대령), 정직 1개월 처분을 받은 박성훈 육군 정훈실장(준장)·조재명 전 육군 사이버작전센터장(준장)이다.

내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있는 여인형 전 국군방첩사령관과 이진우 전 수도방위사령관, ‘계엄버스’ 구성·탑승에 연루된 고현석 전 육군 참모차장, 계엄사령부 편성과 운영에 관여한 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 계엄 당일 중앙선거관리위원회 봉쇄 계획에 가담한 의혹을 받는 고동희 전 정보사령계획처장 등은 징계위 결정에 불복해 국방부에 항고했지만 아직 취소소송은 제기하지 않았다.

중징계 처분을 받은 38명 중 징계를 수용한 군 간부는 윤석열 전 대통령 재판에서 증언한 게 참작돼 파면이 아닌 해임 처분을 받은 곽종근 전 특수전사령관(중장) 한 명뿐이다. 정직 1개월 처분 이후 “국방부의 징계 처분 결과를 존중한다”며 사의를 표명한 강동길 전 해군참모총장(대장)은 최근 항고한 것으로 전해졌다.