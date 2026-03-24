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‘내란 연루’ 군 간부 7명 “중징계 취소해달라” 취소소송 제기

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본문 요약

12·3 비상계엄에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 7명이 국방부를 상대로 취소소송을 제기했다.

더불어민주당 추미애 의원실이 24일 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 13일 기준 계엄에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 38명 중 7명이 징계위 결정을 취소해달라며 소송을 제기했다.

소송을 제기한 사람은 파면된 문상호 전 정보사령관·김용대 전 드론작전사령관·김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정직 3개월 처분을 받은 정학승 전 육군 동원참모부장, 정직 2개월 처분을 받은 유재원 전 방첩사 1처2실장, 정직 1개월 처분을 받은 박성훈 육군 정훈실장·조재명 전 육군 사이버작전센터장이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘내란 연루’ 군 간부 7명 “중징계 취소해달라” 취소소송 제기

입력 2026.03.24 07:27

수정 2026.03.24 09:13

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  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 이튿날인 2024년 12월4일 계엄군이 국회의사당 본청 앞을 점거하고 있다. 경향신문 자료사진

윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 이튿날인 2024년 12월4일 계엄군이 국회의사당 본청 앞을 점거하고 있다. 경향신문 자료사진

12·3 내란에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 7명이 국방부를 상대로 취소소송을 제기했다.

더불어민주당 추미애 의원실이 24일 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 13일 기준 계엄에 연루돼 중징계 처분을 받은 군 간부 38명 중 7명이 징계위 결정을 취소해달라며 소송을 제기했다.

소송을 제기한 사람은 파면된 문상호 전 정보사령관(소장)·김용대 전 드론작전사령관(소장)·김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정직 3개월 처분을 받은 정학승 전 육군 동원참모부장(소장), 정직 2개월 처분을 받은 유재원 전 방첩사 1처2실장(대령), 정직 1개월 처분을 받은 박성훈 육군 정훈실장(준장)·조재명 전 육군 사이버작전센터장(준장)이다.

내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있는 여인형 전 국군방첩사령관과 이진우 전 수도방위사령관, ‘계엄버스’ 구성·탑승에 연루된 고현석 전 육군 참모차장, 계엄사령부 편성과 운영에 관여한 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 계엄 당일 중앙선거관리위원회 봉쇄 계획에 가담한 의혹을 받는 고동희 전 정보사령계획처장 등은 징계위 결정에 불복해 국방부에 항고했지만 아직 취소소송은 제기하지 않았다.

중징계 처분을 받은 38명 중 징계를 수용한 군 간부는 윤석열 전 대통령 재판에서 증언한 게 참작돼 파면이 아닌 해임 처분을 받은 곽종근 전 특수전사령관(중장) 한 명뿐이다. 정직 1개월 처분 이후 “국방부의 징계 처분 결과를 존중한다”며 사의를 표명한 강동길 전 해군참모총장(대장)은 최근 항고한 것으로 전해졌다.

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