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본문 요약

지난달 미국·이란 간 긴장 고조에 따른 중동 정세 불안으로 국제 유가가 오르면서 국내 생산자물가도 오른 것으로 나타났다.

이 영향으로 석유제품 등 국내 수입 물가와 생산자 물가도 덩달아 올랐다.

3월 생산자 물가는 미국과 이란 간 전쟁으로 더 오를 가능성이 크다.

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경유 7%·나프타 9%…유가 상승에 생산자물가도 6개월 연속 올라

입력 2026.03.24 07:45

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

석유 최고가격제 시행 후 첫 주말인 지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

지난달 미국·이란 간 긴장 고조에 따른 중동 정세 불안으로 국제 유가가 오르면서 국내 생산자물가도 오른 것으로 나타났다.

24일 한국은행 자료를 보면, 지난 2월 생산자물가지수는 1월(122.56)보다 0.6% 높은 123.25(2020년 수준 100)였다. 지난해 9월 이후 6개월 연속 올랐다. 1년 전(120.33)과 비교하면 상승률은 2.4%로 2024년 7월(2.6%) 이후 가장 높다.

전월 대비 등락률을 품목별로 보면 공산품 중 석탄·석유제품(4.0%), 서비스 중 금융·보험(5.2%) 등이 주로 생산자물가를 끌어올렸다. 수산물 가격도 4.2% 올라 평균을 웃돌았다.

세부 품목별로는 피망(36.9%)·위탁매매수수료(14.8%)·물오징어(12.1%)·나프타(8.7%)·D램(7.8%)·경유(7.4%)가 급등했다. 건설중장비 임대(-2.0%)·온라인콘텐츠서비스(-0.1%)는 감소했다.

수입품을 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.5% 높아졌다. 원재료, 중간재, 최종재가 각각 0.7%, 0.6%, 0.2% 올랐다. 용도별로는 자본재(-0.1%)가 내렸고, 서비스(0.3%)와 소비재(0.2%)가 상승했다.

지난달 두바이유 기준 국제 유가는 미국과 이란의 긴장이 고조되면서 전월보다 10.4% 올랐다. 이 영향으로 석유제품 등 국내 수입 물가와 생산자 물가도 덩달아 올랐다.

3월 생산자 물가는 미국과 이란 간 전쟁으로 더 오를 가능성이 크다. 3월 들어 1~20일 두바이유 평균 가격과 원·달러 평균 환율이 2월보다 각각 82.9%, 2.0% 상승했다.

전날 서울 외환시장에서 환율은 전장보다 16.7원 오른 1517.3원에 주간거래를 마쳤다. 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월9일(1549.0원) 이후 17년 만에 가장 높은 수준이다. 환율이 오르면 수입 물품 비용이 올라 물가 상승 압력으로 이어진다.

다만 석유·화학제품 등의 구체적 가격 상승 폭은 업체가 수입 원가 상승 분을 어느 정도 가격에 반영할지 알 수 없어 당장 예상하기 어렵다고 한은은 설명했다.

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