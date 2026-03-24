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본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 새로 구성한 최고인민회의 첫 회의에서 "한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척"하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 이번 회의에서 "국가발전의 필수적 요구를 반영"해 헌법을 수정·보충했다고 밝혔지만, 헌법에 통일 관련 문구를 없애고 국경선 조항을 신설했는지 여부는 밝히지 않았다.

앞서 김 위원장은 2024년 1월 헌법에 영토·영해·영공을 규정하는 조항을 만들라고 지시했고, 지난달 9차 당대회에서 "남북국경선을 가급적 빠른 시간 내에 요새화"하겠다고 밝힌 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김정은 “한국, 가정 적대적인 국가로 공인”…헌법에 ‘두 국가’ 반영 여부는 미공개

입력 2026.03.24 07:52

수정 2026.03.24 08:15

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  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은 “공화국 건드리는 한국의 행위, 대가 치르게”

헌법 개정했지만, 구체적 내용은 공개 하지 않아

대미 메시지 내놓지 않아…미·이란 전쟁 고려한 듯

국가수입 부족, 석탄과 땔감 부족…북한 현실도 언급

김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차 회의의 이틀차이자 마지막 날인 지난 23일 평양 만수대의사당에서 시정연설을 하고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차 회의의 이틀차이자 마지막 날인 지난 23일 평양 만수대의사당에서 시정연설을 하고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 새로 구성한 최고인민회의(국회 격) 첫 회의에서 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척”하겠다고 밝혔다. 김 위원장은 북한의 헌법을 개정했다고 밝혔지만, 헌법에 남한을 ‘적대적 두 국가’로 반영했는지 여부는 밝히지 않았다.

조선중앙통신과 노동신문은 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 제1차 회의의 이틀차이자 마지막 날인 지난 23일 김 위원장이 시정연설에 나서 “우리 국가의 주권적 권리와 안정이익, 발전권을 침해하려는 세력들의 책동은 결단코 좌시하지 않을 것”이라며 이같이 밝혔다고 24일 보도했다.

김 위원장은 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 밝혔다. 앞서 지난달 9차 당대회에서 김 위원장이 “한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것”이라고 밝힌 것의 연장선이다.

김 위원장은 이번 회의에서 “국가발전의 필수적 요구를 반영”해 헌법을 수정·보충했다고 밝혔지만, 헌법에 통일 관련 문구를 없애고 국경선 조항을 신설했는지 여부는 밝히지 않았다. 앞서 김 위원장은 2024년 1월 헌법에 “대한민국을 철두철미 제1의 적대국”으로 반영하고, 영토·영해·영공을 규정하는 조항을 만들라고 지시한 바 있다. 북한 헌법 9조는 ‘자주, 평화통일, 민족대단결의 원칙에서 조국통일을 실현하기 위해 투쟁한다’고 명시한다.

김 위원장은 2019년 4월부터 현재까지인 최고인민회의 제14기 기간 성과로 “핵보유국 지위를 굳건히”한 것을 꼽았다. 그는 “더이상 우리 국가는 위협을 당하는 나라가 아니며, 필요하다면 위협을 줄 수 있는 힘을 가지고 있다”고 자평했다. 김 위원장은 “핵방패의 굳건한 구축”이 경제와 문화 등 나라의 모든 분야 발전을 “추동하고 있다”고 말했다. 그는 “핵 포기가 없으면 번영이 없을 것이라던 적대세력들의 억지스러운 요설과 궤변을 과학적인 현실로써 여지없이 분쇄”했다고 말했다.

김 위원장은 대미 메시지는 내놓지 않았다. 김 위원장은 국제정세 예측이 불가능하다며 “충분한 숙고가 없이 미래를 설계한다면 그것은 최대의 실수이며 무모한 도발로 될 것”이라고 말했다. 지난달 9차 당대회에서 북한의 핵보유국 인정을 전제로 미국과 대화 의사를 밝힌 것에 비하면 신중한 태도로 보인다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁을 고려한 것으로 풀이된다.

김 위원장은 “예측 불가능성에 대비할 수 있는 가장 확실한 방도는 모든 것에 준비되는 것”이라며 “자위적 핵억제력을 더욱 확대·진화시키며 공화국 핵무력의 신속정확한 대응태세를 만반으로 갖춰”나가겠다고 밝혔다.

김 위원장의 시정연설에서는 북한이 처한 현실이 에둘러 드러나기도 했다. 그는 “국가수입을 부단히 늘여야 국정의 원만한 실시를 보장할 수 있고 현존하는 일련의 폐단들도 근원적으로 없앨 수 있다”며 국가 수입부족 문제를 인정했다. 김 위원장은 또 “지금 수요와 공급의 균형을 맞추는데서 제일 긴장한 부문은 전력과 석탄부문”이라며 전략과 석탄 부족을 자인했고, “주민세대들에 생활용수와 땔감을 정상 보장”해야 한다며 주민 생활이 낙후돼 있다고 에둘러 인정했다.

김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차 회의의 이틀차이자 마지막 날인 지난 23일 평양 만수대의사당에서 대회 참석자들의 지지를 받고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차 회의의 이틀차이자 마지막 날인 지난 23일 평양 만수대의사당에서 대회 참석자들의 지지를 받고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

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