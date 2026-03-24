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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 생산적인 대화를 진행했다고 주장한 가운데, 이란 정부는 이를 전면 부인했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 "지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다"면서 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란과 회담을 가졌다"며 "양국이 주요 합의점을 도출했다"고 말했다.

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이란 “트럼프의 대화 주장은 가짜뉴스···대화 없어”

입력 2026.03.24 07:52

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 테헤란에서 이슬람혁명수비대(IRGC) 군복을 입은 모하마드 바게르 갈리바프 의장이 의회 회의를 주재하고 있다. 이란 의회 뉴스통신(ICANA)이 제공한 사진. AFP연합뉴스

이란 테헤란에서 이슬람혁명수비대(IRGC) 군복을 입은 모하마드 바게르 갈리바프 의장이 의회 회의를 주재하고 있다. 이란 의회 뉴스통신(ICANA)이 제공한 사진. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 생산적인 대화를 진행했다고 주장한 가운데, 이란 정부는 이를 전면 부인했다.

이란 외무부의 에스마일 바가이 대변인은 23일(현지시간) 국영 IRNA 통신에 “최근 며칠 동안 일부 우호국을 통해 미국이 전쟁 종식을 위한 협상을 요청했다는 메시지를 전달받았다”고 밝혔다.

이어 “해당 요청에 대해 우리의 원칙적 입장에 따라 대응했다”면서도 “강요된 전쟁이 이어진 지난 24시간 동안 미국과 어떤 협상이나 직접적인 대화도 없었다”고 말했다.

바가이 대변인은 또 “우호국을 통해 이란의 주요 인프라에 대한 어떠한 공격도 강력한 군사적 대응과 심각한 결과를 초래할 것이라는 단호한 경고를 전달했다”며 “호르무즈 해협과 전쟁 종식 조건에 대한 우리의 입장은 변함없다”고 강조했다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장 역시 엑스를 통해 “미국과 협상은 없었다”며 트럼프 대통령의 발언을 “금융·석유 시장을 조작하고 미국과 이스라엘이 처한 상황에서 벗어나려는 가짜뉴스”라고 반박했다. 그는 “국민의 요구는 침략자에 대한 완전한 응징이며, 모든 공직자가 최고지도자와 함께 목표 달성에 나설 것”이라고 덧붙였다.

다만 미국 온라인 매체 액시오스는 이스라엘 당국자를 인용해 미 협상단이 접촉한 이란 측 인사가 갈리바프 의장이라고 보도했다.

앞서 이란 반관영 메흐르 통신도 외무부 소식통을 인용해 현재 양국 간 어떤 대화도 없다고 전했다. 해당 소식통은 트럼프 대통령의 발언에 대해 “에너지 가격 급등을 억제하고 군사 계획 실행 시간을 벌기 위한 정치적 수사”라고 비판했다. 또한 트럼프 대통령이 언급한 ‘조기 종전’이나 ‘협상’ 역시 실제 평화 의지가 아니라 경제적 부담을 줄이고 군사적 준비를 마치기 위한 기만적 전략이라고 주장했다.

이란 국영 프레스TV는 고위 안보 당국자를 인용해 “트럼프 대통령이 이란의 군사적 압박과 서방의 금융 부담 속에서 물러선 것”이라며 “현재 협상은 진행되고 있지 않다”고 보도했다. 이어 “심리전으로 호르무즈 해협 문제나 에너지 시장을 안정시킬 수 없다”며 “이란은 지속하는 공격에 전면적인 방어로 대응할 것”이라고 전했다.

파르스 통신 역시 고위 안보 관계자를 인용해 “적의 공격이 시작된 이후 중재자의 메시지는 받았지만, 충분한 억지력을 확보할 때까지 방어전을 지속한다는 입장은 확고하다”며 미국과의 협상은 없다고 재차 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”면서 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 밝혔다.

트럼프 “이란과 주요 합의점 도출”···이란은 “접촉 없었다” 대화 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란과 회담을 가졌다”며 “양국이 주요 합의점을 도출했다”고 말했다. 이란은 종전 협상과 관련해 미국과의 대화를 부인했다. 23일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 취재진과 만나 “이란이 합의를 원하고 있다”며 이같이 말했다. 그는 “전날 진행된 회담이 이날도 계속될 것”이라며 “협상이 생산적...

https://www.khan.co.kr/article/202603232347001#ENT

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