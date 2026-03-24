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본문 요약

이재명 대통령이 지난 23일 선진국 주요 도시의 보유세를 비교한 기사를 공유하며 "저도 궁금했다"고 말했다.

이 대통령은 이날 밤 11시59분 엑스에 '선진국 주요 도시 보유세, 우리나라와 비교하면?'이라는 기사를 공유하며 이같이 말했다.

해당 기사에 따르면 미국 뉴욕의 보유세율은 1%, 일본 도쿄는 1.7%, 중국 상하이는 0.6%로 한국의 실효세율로 알려진 0.5%보다 높은 수준이다.

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이 대통령, 늦은 밤 ‘선진국 보유세 현황’ 기사 공유하며 “저도 궁금했다”

입력 2026.03.24 08:01

수정 2026.03.24 08:02

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  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 23일 오후 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 23일 오후 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난 23일 선진국 주요 도시의 보유세를 비교한 기사를 공유하며 “저도 궁금했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 밤 11시59분 엑스에 ‘선진국 주요 도시 보유세, 우리나라와 비교하면?’이라는 기사를 공유하며 이같이 말했다.

해당 기사에 따르면 미국 뉴욕의 보유세율은 1%, 일본 도쿄는 1.7%, 중국 상하이는 0.6%로 한국의 실효세율로 알려진 0.5%보다 높은 수준이다. 앞서 김용범 대통령실 정책실장은 언론 인터뷰에서 뉴욕·런던·도쿄·상하이의 보유세를 연구 중이라고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 또 공정거래위원회가 ‘신전떡볶이’ 가맹사업을 운영하는 신전푸드시스에 시정명령과 과징금 9억6700만원을 부과했다는 주병기 공정거래위원장의 글을 공유하며 “공정위 잘한다. 열일하는 공정위 공무원 여러분 감사하다”고도 했다.

다만 “규모가 작아서겠지만 과징금 액수가 그렇게 크지는 않다”며 “법률이 허용하는 최대치로 부과한 거겠지요”라고 덧붙였다.

공정위는 전날 신전푸드시스가 가맹점주들에게 젓가락 등 15종의 공산품을 가맹지역본부 등으로부터 구매하도록 요구하고, 이를 어길 경우 불이익을 주겠다는 내용증명을 발송한 행위에 대해 시정명령과 과징금을 부과했다.

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