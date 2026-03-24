트럼프, 이란 ‘핵무기 포기’ 포함 “거의 모든 쟁점에서 합의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동전쟁 해결을 위해 이란과 생산적인 대화를 나눴다면서 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 23일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다 공항에서 기자들과 만나 “이란은 합의를 원하고 있으며, 우리 역시 합의를 원한다”고 말했다. 그는 스티브 윗코프 중동특사와 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단이 이란 최고위급 인사와 전날 저녁까지 협상을 진행했고 ‘핵무기 포기’를 포함해 “거의 모든 쟁점에서 합의했다”고 밝혔다.

이어 “그들은 핵무기를 갖지 않을 것이다. 그게 첫 번째”라며 “그들은 거기에 동의했다”고 말했다. 합의가 최종 타결될 경우 이란의 농축우라늄 비축분을 미국이 직접 수거할 것이라고도 했다. 다만 협상 상대가 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자는 아니었다고 설명했으며, 양측이 조만간 대면 협상에 나설 가능성도 시사했다.

이와 관련해 미 온라인매체 악시오스는 이와 관련해 이스라엘 당국자를 이용해 이란 측 협상 상대는 모즈타바 현 최고지도자의 측근인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이라고 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 보고드린다”고 말했다. 이에 따라 “이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”며 이번 주 이란과의 대화가 계속될 것이고 협상 결과에 따라 발전소 등 공격 여부가 결정될 것이라고 밝혔다. 지난 21일 이란에 ‘48시간’ 시한을 제시하며 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 사실상 최후통첩을 했다가 시한 만료일인 이날 협상 개시 사실을 공개하며 공격 보류로 입장을 바꾼 것이다.

트럼프 대통령은 테네시주 멤피스에서 열린 ‘멤피스 안전 태스크포스 원탁회의’ 행사에서도 “결국 합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다”며 “그래서 우리는 5일의 시간을 주기로 했고, 그 후 상황을 지켜보겠다”고 말했다. 그는 이란의 협상 태도에 대해선 “우린 이란과 오랫동안 협상해왔는데, 이번엔 그들은 진지하다. 그리고 그건 오직 우리 군이 훌륭하게 했기 때문”이라며 “그들은 합의를 원하고 우리는 이를 마무리할 것”이라고 설명했다.

JD 밴스 미국 부통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 오전 통화를 하고 이란과의 협상 개시 상황과 종전을 위한 합의 사항 등을 논의했다고 액시오스가 소식통을 인용해 보도했다.

그러나 이란은 협상 사실을 전면 부인했다. 이란 외무부 대변인은 국영 IRNA 통신을 통해 “지난 24시간 동안 미국과 어떠한 협상이나 대화도 없었다”고 밝혔다. 양측의 상반된 주장 속에 협상 국면 진입 여부를 둘러싼 신경전이 벌어지고 있다는 분석이 나온다.