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경찰, ‘3명 사망’ 영덕 풍력발전기 화재 관련 수사 착수···‘업무상과실치사’ 적용 검토

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본문 요약

노동자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전단지 화재와 관련해 경찰이 수사에 착수했다.

노동자들이 숨진 만큼 업무상과실치사 혐의 적용도 가능한 상황이다.

다만 불이 난 풍력발전기 내부를 확인하기 전까지는 화재 원인을 명확히 밝힐 수 없어 구체적인 혐의 적용 대상이나 책임 범위를 특정하기는 힘들다는 게 경찰의 설명이다.

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경찰, ‘3명 사망’ 영덕 풍력발전기 화재 관련 수사 착수···‘업무상과실치사’ 적용 검토

입력 2026.03.24 09:12

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지의 한 풍력발전기에서 지난 23일 불이 나 연기가 피어오르고 있다. 연합뉴스

경북 영덕군 영덕읍 풍력발전단지의 한 풍력발전기에서 지난 23일 불이 나 연기가 피어오르고 있다. 연합뉴스

노동자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전단지 화재와 관련해 경찰이 수사에 착수했다.

경북경찰청은 이번 사고의 원인과 책임 소재 등을 가리기 위한 절차에 나섰다고 24일 밝혔다. 경찰은 사고 당시 현장 상황과 작업 내용 등을 확인해 업체 관계자들의 과실 여부를 파악할 계획이다.

현재 경북청 광역범죄수사대 중대재해수사팀은 시공 및 정비업체 등을 대상으로 안전수칙 준수 여부와 관리 책임 구조 등을 살피는 것으로 전해졌다. 노동자들이 숨진 만큼 업무상과실치사 혐의 적용도 가능한 상황이다.

다만 불이 난 풍력발전기 내부를 확인하기 전까지는 화재 원인을 명확히 밝힐 수 없어 구체적인 혐의 적용 대상이나 책임 범위를 특정하기는 힘들다는 게 경찰의 설명이다.

사고가 난 풍력발전기는 화재 영향으로 구조물 자체가 뜨거워진 데다 약해진 상태여서 2차 사고의 위험이 있다. 경찰은 80여m 위에 있는 발전기를 철거해 지상에 내려놓은 뒤에야 현장 감식이 가능할 것으로 판단한다.

경찰 관계자는 “안전이 확보된 이후에야 (발전기) 내부 수색이 가능하다”면서 “원인 규명까지는 시일이 다소 걸릴 것으로 예상한다”고 말했다.

이와 별도로 고용노동부는 산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 여부를 검토 중이다.

한편 숨진 노동자들에 대한 부검은 국립과학수사연구원에서 진행된다. 결과가 나오기까지는 일주일가량 걸릴 전망이다.

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