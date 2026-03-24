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본문 요약

정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 '스타필드 청라' 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 안전을 당부했다.

신세계는 정 회장이 전날 스타필드 청라 현장에서 "우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다"며 "한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는다는 데에 자부심과 책임감을 가져달라"고 말했다고 24일 밝혔다.

스타필드 청라는 2만3000석 규모의 멀티스타디움과 호텔·쇼핑몰이 들어서는 복합 쇼핑몰로, 세계 최초로 시도되는 초대형 '레저테인먼트' 시설이다.

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정용진, ‘스타필드 청라’ 현장점검 “국가대표 랜드마크에 자부심·책임감”

입력 2026.03.24 10:13

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정용진 신세계그룹 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 프로젝트 진행 상황을 점검하고 있다. 뒤에 보이는 게 돔구장으로 건설 중인 멀티스타디움이다. 신세계그룹 제공

정용진 신세계그룹 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 프로젝트 진행 상황을 점검하고 있다. 뒤에 보이는 게 돔구장으로 건설 중인 멀티스타디움이다. 신세계그룹 제공

정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 안전을 당부했다.

신세계는 정 회장이 전날 스타필드 청라 현장에서 “우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다”며 “한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는다는 데에 자부심과 책임감을 가져달라”고 말했다고 24일 밝혔다.

스타필드 청라는 2만3000석 규모의 멀티스타디움과 호텔·쇼핑몰이 들어서는 복합 쇼핑몰로, 세계 최초로 시도되는 초대형 ‘레저테인먼트’(레저+엔터테인먼트) 시설이다. 정 회장은 “세계적인 아티스트의 콘서트 등을 언제라도 열 수 있는 스타디움이 우리나라에도 하나쯤 있었으면 좋겠다고 늘 생각했다”며 “스타필드 청라가 완공된다면 세계 각지에서 많은 외국인이 우리나라를 찾는 이유가 될 것”이라고 말했다.

스타필드 청라의 현재 공정률은 40%로 올해 상반기 중 지붕 공사를 진행할 계획이다. 이곳의 멀티스타디움은 기존 돔구장과는 달리 경기장 내 호텔과 인피니티풀을 함께 조성 중이다. 준공은 2027년 말로 예정돼있으며, 2028년 초 공식 개장이 목표다. 스타필드 청라가 완공되면 SSG랜더스는 2028년부터 이 곳 멀티스다디움을 홈구장으로 사용한다.

그는 “무엇보다 안전이 우선”이라며 “스포츠·레저·쇼핑이 결합한 세계 최초 멀티스타디움이란 타이틀에 걸맞은 세계 최고 품질을 갖춰달라”고 말했다.

정 회장의 스타필드 청라 방문은 올해 4번째 국내 현장경영이다. 그는 앞서 지난주 미국에서 AI(인공지능) 스타트업인 리플렉션 AI와 국내 최대 규모 AI 데이터 센터 건립과 운영을 위한 협약을 맺었다.

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