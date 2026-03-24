영덕 풍력발전기 화재 이틀째 진화 작업···잔류 기름 등 변수에 지체

노동자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전기 화재와 관련해 소방당국이 이틀째 진화 작업을 벌이고 있다.

경북소방본부는 불이 난 풍력발전기 주변에서 잔불 정리 작업을 벌이고 있다고 24일 밝혔다. 불이 번지지는 않았으며 지상에서 연기가 조금씩 관측되고 있다.

소방당국은 화재가 발생한 발전기가 지상 80여ｍ 높이에 있고, 발전기 내부에 기름이 남아 있어 완전 진화가 늦어지는 것으로 판단하고 있다. 육안으로 불꽃이 보이지는 않지만 속불이 남은 상태라고 소방당국은 설명했다.

소방당국은 전날 밤 고가 사다리차를 동원해 진화를 시도하기도 했다. 하지만 강한 바람 탓에 불을 끄는 데 어려움을 겪었다. 이에 당국은 잔불 진화를 위해 헬기를 동원하는 방안을 추진하고 있다.

앞서 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 전날 오후 1시11분쯤 화재가 발생했다. 이 사고로 발전기에서 작업을 벌이던 노동자 3명이 숨졌다.

사고로 발전기 날개(블레이드)가 추락하면서 인근 야산으로 불이 번졌지만 이날 오후 6시15분쯤 진화됐다.

한편 영덕군은 잇단 안전사고에 풍력발전기를 전면 철거하는 방안을 정부에 건의할 것으로 알려졌다. 화재가 난 풍력발전기를 포함해 창포리 풍력발전단지의 발전기 24기는 2005년 준공돼 설계수명 20년을 넘긴 노후 기종이다.