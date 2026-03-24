창간 80주년 경향신문

영덕 풍력발전기 화재 이틀째 진화 작업···잔류 기름 등 변수에 지체

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

노동자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전기 화재와 관련해 소방당국이 이틀째 진화 작업을 벌이고 있다.

앞서 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 전날 오후 1시11분쯤 화재가 발생했다.

이 사고로 발전기에서 작업을 벌이던 노동자 3명이 숨졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

영덕 풍력발전기 화재 이틀째 진화 작업···잔류 기름 등 변수에 지체

입력 2026.03.24 10:23

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

24일 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기가 전날 화재로 검게 그을려 있다. 연합뉴스

24일 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기가 전날 화재로 검게 그을려 있다. 연합뉴스

노동자 3명이 숨진 경북 영덕 풍력발전기 화재와 관련해 소방당국이 이틀째 진화 작업을 벌이고 있다.

경북소방본부는 불이 난 풍력발전기 주변에서 잔불 정리 작업을 벌이고 있다고 24일 밝혔다. 불이 번지지는 않았으며 지상에서 연기가 조금씩 관측되고 있다.

소방당국은 화재가 발생한 발전기가 지상 80여ｍ 높이에 있고, 발전기 내부에 기름이 남아 있어 완전 진화가 늦어지는 것으로 판단하고 있다. 육안으로 불꽃이 보이지는 않지만 속불이 남은 상태라고 소방당국은 설명했다.

소방당국은 전날 밤 고가 사다리차를 동원해 진화를 시도하기도 했다. 하지만 강한 바람 탓에 불을 끄는 데 어려움을 겪었다. 이에 당국은 잔불 진화를 위해 헬기를 동원하는 방안을 추진하고 있다.

앞서 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 전날 오후 1시11분쯤 화재가 발생했다. 이 사고로 발전기에서 작업을 벌이던 노동자 3명이 숨졌다.

사고로 발전기 날개(블레이드)가 추락하면서 인근 야산으로 불이 번졌지만 이날 오후 6시15분쯤 진화됐다.

한편 영덕군은 잇단 안전사고에 풍력발전기를 전면 철거하는 방안을 정부에 건의할 것으로 알려졌다. 화재가 난 풍력발전기를 포함해 창포리 풍력발전단지의 발전기 24기는 2005년 준공돼 설계수명 20년을 넘긴 노후 기종이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글