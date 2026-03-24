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대전 안전공업 화재 희생자들의 신원이 대부분 확인되면서 장례절차가 시작됐다.

24일 대전시 등에 따르면 전날 사망자 신원 확인을 마치고 일부 유가족들이 시신을 인도받아 지역 내 장례식장에 빈소를 마련했다.

전날까지 14명의 사망자 중 13명의 신원이 확인됐고, 이 가운데 12명은 시신을 유가족에게 먼저 인도하기로 했다.

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대전 안전공업 화재 희생자 장례절차 시작…일부 빈소 마련

입력 2026.03.24 10:24

  • 이종섭 기자

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대전 자동차 부품 공장 화재 희생자 합동분향소가 마련된 대전시청에서 지난 22일 유가족과 직장동료, 시민들이 추모하고 있다. 대전 l 문재원 기자

대전 자동차 부품 공장 화재 희생자 합동분향소가 마련된 대전시청에서 지난 22일 유가족과 직장동료, 시민들이 추모하고 있다. 대전 l 문재원 기자

대전 안전공업 화재 희생자들의 신원이 대부분 확인되면서 장례절차가 시작됐다.

24일 대전시 등에 따르면 전날 사망자 신원 확인을 마치고 일부 유가족들이 시신을 인도받아 지역 내 장례식장에 빈소를 마련했다.

전날까지 14명의 사망자 중 13명의 신원이 확인됐고, 이 가운데 12명은 시신을 유가족에게 먼저 인도하기로 했다.

현재 희생자 중 4명의 빈소가 지역 내 병원 장례식장에 차려졌다. 이들은 장례절차를 진행한 뒤 25일부터 순차적으로 발인을 시작한다.

아직 마지막에 발견된 희생자 1명의 신원은 미확인 상태다. 경찰 관계자는 “한 분은 유전자(DNA) 검출이 되지 않았지만 남은 한 분으로 추정된다”며 “추가적인 정밀 감정을 통해 정확한 신원을 확인하고 있다”고 말했다.

장례절차가 시작됐지만 대전시청에 마련된 합동분향소는 다음달 4일까지 운영된다. 지난 22일 대전시청 1층에 마련된 합동분향소에는 3일째 희생자들을 추모하려는 분향객의 발길이 이어지고 있다. 전날 노동당국에 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 입건된 손주환 안전공업 대표도 이날 3일째 합동분향소를 찾았다.

행정안전부 관계자는 “시신 인도되는 12명 중 장례를 바로 진행하시는 분도 있고, 기다리는 분도 있다”며 “장례비용은 회사에서 모두 지급할 예정이고, 대전시에서 지급 보증을 통해 추후 정산을 하더라도 장례를 치르시는데 어려움이 없도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

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