‘미투 운동 첫 유죄’ 빌 코스비, 50년 전 성폭행도 287억 배상 판결

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본문 요약

미국 코미디언 빌 코스비가 또다시 법원에서 패소해 성폭행 피해자에게 거액을 배상하게 됐다.

1980년대 시트콤 <코스비 가족>으로 큰 인기를 끌며 한때 미국의 '국민 아빠'로 불렸던 코스비는 2014년 성폭력 피해를 고발하는 '미투' 운동 이후 수십 건의 성범죄 의혹을 받고 나락으로 떨어졌다.

그가 50년에 걸쳐 50명 이상의 여성을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹이 줄줄이 제기되며 미투 운동이 시작된 뒤 미국 유명인사 중 처음으로 성범죄 유죄 선고를 받았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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2018년 9월 24일(현지시간) 펜실베이니아주 노리스타운에서 열린 성폭행 재판 선고 첫날 빌 코스비가 몽고메리 카운티 법원을 나서고 있다. 게티이미지

‘미투 운동 첫 유죄’ 빌 코스비, 50년 전 성폭행도 287억 배상 판결

입력 2026.03.24 10:34

  • 플랫팀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 코미디언 빌 코스비(88)가 또다시 법원에서 패소해 성폭행 피해자에게 거액을 배상하게 됐다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 1심 법원 배심원단은 23일(현지시간) 코스비가 1972년 레스토랑 직원 도나 모트싱어를 성폭행한 책임이 있다고 보고 1925만 달러(약 287억원)를 배상하라고 평결했다.


2018년 9월 24일(현지시간) 펜실베이니아주 노리스타운에서 열린 성폭행 재판 선고 첫날 빌 코스비가 몽고메리 카운티 법원을 나서고 있다. 게티이미지

2018년 9월 24일(현지시간) 펜실베이니아주 노리스타운에서 열린 성폭행 재판 선고 첫날 빌 코스비가 몽고메리 카운티 법원을 나서고 있다. 게티이미지


모트싱어는 약 50년 전 코스비가 자신을 스탠드업 코미디 공연에 초대해 와인과 알약을 건넨 뒤 의식을 잃었다고 증언했다. 그는 “정의를 되찾는 데 54년이 걸렸다”며 “다른 피해자들에게도 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

코스비 측은 즉각 혐의를 부인하며 항소 의사를 밝혔다.

코스비가 성폭행 사건으로 거액의 배상 책임을 진 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2022년에도 10대 소녀 주디 후스를 성추행한 사실이 인정돼 50만 달러를 배상한 바 있다.

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1980년대 시트콤 <코스비 가족>으로 큰 인기를 끌며 한때 미국의 ‘국민 아빠’로 불렸던 코스비는 2014년 성폭력 피해를 고발하는 ‘미투(Me Too·나도 고발한다)’ 운동 이후 수십 건의 성범죄 의혹을 받고 나락으로 떨어졌다. 그가 50년에 걸쳐 50명 이상의 여성을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹이 줄줄이 제기되며 미투 운동이 시작된 뒤 미국 유명인사 중 처음으로 성범죄 유죄 선고를 받았다.

코스비는 2004년 자택에서 스포츠 강사에게 약물을 먹이고 성폭행한 혐의로 2018년 9월 징역형을 선고받았으나 2021년 6월 펜실베이니아주 대법원으로부터 코스비가 공정한 사법 절차를 누리지 못했다는 이유로 무죄 선고를 받고 풀려났다.

▼ 박은경 기자 yama@khan.kr

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