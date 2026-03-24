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본문 요약

선박 도료 생산업체인 츄고쿠삼화페인트가 울산으로 본사를 이전하고 공장을 신설하기로 했다.

울산시와 츄고쿠삼화페인트는 24일 오전 공장 신설과 본사 이전을 위한 투자협약을 체결했다.

이번 협약은 츄고쿠삼화페인트가 증가하는 글로벌 해운시장 수요에 대응하고, 국내 조선업 활성화와 기술 경쟁력 제고에 기여하고자 마련됐다.

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‘선박 도료 생산’ 츄고쿠삼화페인트, 울산에 공장 신설하고 본사 이전 업무협약

입력 2026.03.24 10:36

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

선박 도료 생산업체인 츄고쿠삼화페인트가 울산으로 본사를 이전하고 공장을 신설하기로 했다.

울산시와 츄고쿠삼화페인트는 24일 오전 공장 신설과 본사 이전을 위한 투자협약을 체결했다. 이번 협약은 츄고쿠삼화페인트가 증가하는 글로벌 해운시장 수요에 대응하고, 국내 조선업 활성화와 기술 경쟁력 제고에 기여하고자 마련됐다.

츄고쿠삼화페인트는 1200억 원을 들여 2029년까지 울주군 온산국가산업단지에 약 2만5000명 규 모의 친환경 선박용 도료 생산· 연구시설을 건설한다. 1200억 원 중 외국인 직접투자(FDI)는 800억 원 규모로 추산되며, 약 1000명의 직간접 고용효과가 있을 것으로 예상된다.

이듬해인 2030년에는 경남 김해 본사를 울산으로 옮기기로 했다. 회사는 친환경 도료 개발 기술의 상용화를 위한 연구개발을 확대해 울산을 아시아·태평양 시장의 생산 거점으로 육성한다는 계획이다.

김두겸 울산시장은 “이번 투자는 대규모 일자리 창출과 본사 이전, 외국인 투자 유치라는 ‘1석 3조’의 정책적 결실”이라고 말했다.

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