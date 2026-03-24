롯데월드타워, 어스아워 소등 9년째 동참…28일 1시간 동안 불 끈다

롯데월드타워가 오는 28일 오후 8시30분부터 1시간 불을 끈다.

롯데월드타워는 세계자연기금(WWF)이 주관하는 글로벌 소등 캠페인 ‘2026 어스아워’(Earth Hour)에 올해도 참여한다고 24일 밝혔다.

어스아워는 기후 변화와 자연 보호의 중요성을 알리기 위해 열리는 자연보전 캠페인이다. 매년 3월 마지막 주 토요일 저녁 1시간 동안 불필요한 전등을 끄는 활동을 독려하는데 프랑스 파리 에펠탑, 호주 시드니 오페라 하우스, 미국 뉴욕 타임스퀘어 등 전 세계 주요 랜드마크가 참여한다. 롯데월드타워는 2018년부터 소등 행렬에 동참했으며 롯데월드타워·몰의 입주사 및 운영사 50곳도 함께 뜻을 모아 소등하고 있다.

롯데물산과 WWF는 올해 시민 참여를 확대하기 위해 롯데월드몰 지하 1층에서 오는 29일까지 홍보 부스를 운영한다.

롯데월드타워 내 시그니엘 서울도 올해 처음으로 어스아워에 동참한다. 28일 같은 시간 공용 공간 조도를 최소한으로 낮추거나 소등하는 것이다. 투숙객에게도 소등을 안내하는 등 참여를 독려할 예정이다.

롯데월드타워는 소등 당일 오후 6시 30분부터 미디어파사드를 통해 어스아워 시작을 알리는 콘텐츠를 송출한다. 지구를 위한 60분간 휴식이라는 의미로, 푸른 지구를 표현한 초록색 외벽과 함께 숫자 60이 나타나는 것이다. 소등 1분 전부터는 카운트다운도 진행한다.

롯데물산 관계자는 “ESG 경영과 기후 위기 인식 개선을 위해 9년간 캠페인에 참여해 왔다”며 “시민들이 일상에서 실천할 수 있는 환경 보호를 생각하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.