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본문 요약

더불어민주당이 24일 국민의힘을 향해 오는 30일까지 개헌 동참 의사를 밝히라고 압박했다.

천준호 민주당 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 "국민의힘은 이달 30일까지 개헌 절차에 동참하겠다는 입장을 밝혀야 한다"며 "행정통합에 이어 개헌까지 막는다면 국가 백년대계를 그르친 역적으로 남을 것"이라고 말했다.

천 원내운영수석은 "지난 19일 국민의힘을 제외한 모든 정당이 초당적 개헌 추진에 합의하고 개헌안 공동 발의를 약속했다"며 "중요한 개헌 의제들, 특히 신속히 국민적 합의에 이를 수 있는 의제들이 분명히 있다"고 말했다.

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민주당 “국민의힘, 개헌 막는다면 역적으로 남을 것…30일까지 입장 밝혀라”

입력 2026.03.24 10:55

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 지난 5일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 지난 5일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 24일 국민의힘을 향해 오는 30일까지 개헌 동참 의사를 밝히라고 압박했다.

천준호 민주당 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 “국민의힘은 이달 30일까지 개헌 절차에 동참하겠다는 입장을 밝혀야 한다”며 “행정통합에 이어 개헌까지 막는다면 국가 백년대계를 그르친 역적으로 남을 것”이라고 말했다.

천 원내운영수석은 “지난 19일 국민의힘을 제외한 모든 정당이 초당적 개헌 추진에 합의하고 개헌안 공동 발의를 약속했다”며 “중요한 개헌 의제들, 특히 신속히 국민적 합의에 이를 수 있는 의제들이 분명히 있다”고 말했다.

천 원내운영수석은 신속한 국민 합의가 가능한 대표적인 개헌 의제로 5·18 민주화운동과 부마 민주항쟁 정신의 헌법 전문 수록을 꼽았다.

천 원내운영수석은 “(이는) 국민의힘도 수차례 찬성 입장을 밝혀온 사안”이라며 “국가 균형발전을 헌법에 보장하거나 계엄에 대한 국회 통제를 강화하는 것 역시 국민적 합의가 충분히 가능한 개헌 의제들”이라고 밝혔다.

그러면서 “국민의힘이 아무 명분도 없이 개헌을 반대하는 속내는 뻔하다. 불법계엄에 대한 입장이 여전히 정리되지 않았기 때문 아닌가”라며 “말로는 ‘절윤’을 외치지만 실제로는 내란에 대해 조금도 반성하지 않는 것”이라고 말했다.

천 원내운영수석은 “민주당은 강한 의지로 6·3 지방선거와 함께하는 개헌 국민투표를 위해 노력하겠다”며 “(오는 30일) 초당적 개헌 추진을 위한 제정당 2차 회의 전까지 개헌 논의에 동참할 것을 촉구한다”고 말했다.

헌법에 따라 지방선거일에 개헌 국민투표를 동시에 진행하려면 다음달 7일까지 개헌안이 발의돼야 한다. 개헌안이 국회 본회의를 통과해 국민투표로 이어지려면 재적의원 295명 중 3분의 2 이상(197명)이 찬성해야 한다. 국민의힘에서 최소 10명의 찬성표가 나와야 통과가 가능하다.

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