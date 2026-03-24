야간 관광 활성화 위해…단양군, 온달관광지 야경 콘텐츠 조성사업 추진

충북 단양의 대표적 역사문화 자원인 온달관광지의 밤이 화려해진다.

단양군은 6억 원의 사업비를 들여 ‘온달관광지 야경 콘텐츠 조성사업’을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 영춘면 하리 온달관광지 세트장 일원에 경관조명 등을 설치하는 사업이다.

군은 온달관광지의 전통 건축물과 자연경관을 활용한 경관조명 연출을 통해 야간에도 새로운 볼거리와 즐길 거리를 제공한다는 계획이다.

조명 설치를 넘어 공간 특성을 반영한 감성형 야경을 만들고, 포토존 등도 만들어 관광객 체험 요소를 강화한다.

온달관광지는 온달동굴과 온달산성, 고구려 세트장 등 다양한 볼거리를 갖췄지만 주간 중심 관광 형태로 운영돼 야간 시간대 활용도는 상대적으로 낮았다는 한계가 있었다.

군은 이번 사업으로 온달관광지가 체류형 관광지 새롭게 태어날 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “온달관광지에 감성형 연출을 추가해 MZ세대가 찾고 싶은 관광지로 만들겠다”며 “관광객들의 체류 시간을 늘리면 지역 관광에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

단양군 영춘면 하리에 있는 온달관광지는 고구려 명장 온달장군과 평강공주의 설화가 전해 내려오는 역사문화 관광지다. 1995년 조성됐다.

이곳에는 드라마 촬영 세트장과 온달동굴, 온달산성 등 풍부한 역사 자원과 수려한 자연경관을 동시에 갖춘 곳이다.

한국관광공사는 올해 세종·충북 지역 강소형 잠재관광지 발굴·육성사업 대상지로 선정하기도 했다.