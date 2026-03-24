‘뿡 빵 뻥’…한 글자 의성의태어에 담긴 우리말의 말맛

“한여름 한낮, 부산에서 ‘앙’ 첫울음을 울었습니다. ‘쑥’ 자라 수학 책에 근대 소설 ‘쓱’ 끼워 읽는 국어 만점 이과생이 되었습니다. 사범대학에 ‘떡’ 붙은 뒤로는 내내 시를 읽었습니다. 졸업 후 고향에서 ‘뚝’ 떨어진 서울로 와 오래도록 잡지기자로 살았습니다.”

우리말의 아름다움과 쓸모를 알리는 1인 출판사 ‘이응’ 대표이기도 한 장세이 작가의 자기소개다. 장 작가는 최근 <뿡 빵 뻥>이라는 심상치 않은 제목의 책을 펴냈다. 책이 집중하는 것은 ‘한 글자 의성의태어’. 소리나 움직임, 상태 등을 생생하게 그려내는 말이다.

장 작가는 지난 20일 경향신문 인터뷰에서 “순우리말인 의성의태어는 어원이나 유래도 모르고, 단어가 수천 개는 있을 법한데 한국인은 모두 뜻을 안다는 게 흥미로웠다”며 “한국어의 말맛을 제대로 보여주는 좋은 말을 독자들에게 소개하고 싶었다”고 말했다.

‘톡’ 튀는 소재만큼이나 만듦새도 눈길을 ‘확’ 끄는 책이다. 101가지 한 글자 의성의태어를 뜻과 꼴에 따라 6갈래로 나눴다. 글자들이 활개치는 수평·수직·사선·사방·순환·정지라는 ‘방향성’이 기준이다.

이를테면 방귀 뀌는 소리를 이르는 ‘뿍 뽕 뿡’은 수직의 말로 묶였다. “뿍은 잽싸게 치고 빠지는 방귀라 쿵 소리 나게 물건을 떨어뜨리거나 에헴 헛기침 소리로 가릴 수 있지만, 뽕이나 뿡은 소리도 소리지만 냄새가 심해 단박에 가리기 어렵다. 뽕과 뿡은 뿍과 달리 가운뎃소리(ㅗ,ㅜ)를 길게 발음해야 보다 실감난다. 발음 나는 대로 써 보면 ‘뽀오오오오옹’, ‘뿌우우우우웅’ 정도인데, 신기하게 실제로 그런 방귀 소리가 종종 들린다.”

글맛을 한층 돋우는 것은 ‘참이슬’, ‘화요’ 등 이름난 상표명의 글씨를 ‘휙’ 써낸 서예가 강병인의 글씨다. 글씨의 역할은 “보이지 않는 무언가를 보이게 하는 일”이다. 뿍과 뽕과 뿡의 첫소리(ㅃ)는 어쩐지 엉덩짝을 닮았다. 가운뎃소리(ㅜ,ㅗ)는 늘어지는 방귀 소리와 비슷하다. 뿍의 끝소리(ㄱ)는 끌림 없이 절도 있게 꺾이며, 뽕과 뿡의 끝소리(ㅇ)는 소리와 냄새의 긴 여운과 닮았다.

기자로 20여년 동안 일한 그는 국어사전을 끼고 살 정도로 우리말에 심취했다고 한다. 한국어 책이 입문서와 학술서 사이의 간극이 큰 데 아쉬움을 느껴 그 ‘가운데’를 채우고 싶었다.

“영화 <컨택트>에서 외계와 소통하는 언어학자의 딸 이름 한나(Hannah)가 대칭어인게 인상 깊었어요. 우리말 중에 대칭어는 무얼까, 골똘하다가 ‘이응’을 떠올렸어요. ‘이’를 시계 방향으로 누이면 ‘으’, ‘으’를 위아래로 대칭시키면 ‘응’이 나타나잖아요. 이응의 모양(ㅇ) 또한 그 자체로 대칭을 이루고요. 이 멋진 순환을 출판사 이름으로 해야겠다고 생각했죠.”

2022년 본격적으로 출판사를 차리고 그간 <맛난 부사>, <후 불어 꿀떡 먹고 꺽!>, <말문이 열리는 순간> 등 우리 말을 다룬 여러 권의 책을 쓰고 펴냈다. 올해 나올 신간은 <욕이 그렇게 나쁩니까>, 한국어 욕에 관한 책이다. 한국 영화·드라마 대사로부터 욕을 분석하는 내용이다. 감정 배출의 효과가 있는 욕은 그 자체로 한국어의 일부이기도 하고, 욕을 잘 알게 되면 덜 쓰게 될 것이라는 의도도 있다.

이응이 펴낸 책에 대해 한 온라인서점 리뷰에는 “어딘가 귀엽고 무언가 많이 배우게 되는 책”이라는 후기가 달렸다. “제가 숲해설가이기도 한데 우리말과 우리숲이 비슷하다는 생각을 했어요. 누구나 숲은 좋아하지만 나무는 잘 모르듯, 우리말도 자주 쓰면서 제대로 들여다보지는 않잖아요. 우리말을 눈여겨보는 발판이 되고 싶습니다.”