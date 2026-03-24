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박형준, 공동선대본부장에 ‘윤어게인’ 손현보 목사 아들··· 박 시장 “생각에 균형 갖고 있다”

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본문 요약

오는 6·3 지방선거에서 3선에 도전하는 박형준 부산시장이 공동선대본부장에 세계로교회 손현보 담임목사의 아들 손영광 울산대 교수를 영입해 논란이 인다.

사회자가 "손 교수가 '윤어게인' 집회에 연사로 자주 나가 박 시장 이미지와 어울리지 않는다"고 질문하자 박 시장은 "용광로처럼 모든 사람을 녹여내야 하고 강성 보수, 보수, 중도 보수층 등 다양한 사람을 엮어내야만 선거에서 승리할 수 있다"고 말했다.

이어 박 시장은 "국민연금 개혁에 앞장서 청년층을 대변한 손 교수는 미국에서도 초청해 얘기를 들을 정도로 개인 역량이 뛰어나고 생각의 균형을 갖고 있다"고 말했다.

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박형준, 공동선대본부장에 ‘윤어게인’ 손현보 목사 아들··· 박 시장 “생각에 균형 갖고 있다”

입력 2026.03.24 11:08

수정 2026.03.24 11:23

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박형준 부산시장이 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다. 박민규 선임기자

박형준 부산시장이 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다. 박민규 선임기자

오는 6·3 지방선거에서 3선에 도전하는 박형준 부산시장이 공동선대본부장에 세계로교회 손현보 담임목사의 아들 손영광 울산대(전기전자융합학부) 교수를 영입해 논란이 인다. 손 교수가 윤석열 탄핵 반대 집회에 연사로 나선 이력이 있기 때문이다.

박형준 선거대책위는 최근 30·40대를 중심으로 한 조직으로 캠프를 구성했다고 24일 밝혔다. 박 시장 캠프는 선거 전략과 조직 운영을 총괄하는 공동선대본부장에 박수경(44) 변호사와 손영광(35) 교수를 임명했다.

박 변호사는 부산지방변호사회 홍보이사를 맡으며 전세사기 피해자 무료 법률상담 제도화를 주도했다. 해사법원 유치위원에서도 활동했다. 손 교수는 연금개혁 청년행동 공동대표와 바른청년연합 대표를 맡았다. 지난해에는 우남 이승만 애국상 청년상을 받은 인물이다.

지역 정치권은 손 교수의 임명을 두고 보수 선명성을 드러내기 위한 인선으로 풀이한다. 하지만 일각에서는 손 교수가 윤석열 탄핵 반대 집회에 연사로 자주 등장했다는 이유로 논란이 인다.

실제 24일 오전 진행된 CBS라디오 박성태의 뉴스쇼에서도 이같은 질문이 나왔다. 사회자가 “손 교수가 ‘윤어게인’ 집회에 연사로 자주 나가 박 시장 이미지와 어울리지 않는다”고 질문하자 박 시장은 “용광로처럼 모든 사람을 녹여내야 하고 강성 보수, 보수, 중도 보수층 등 다양한 사람을 엮어내야만 선거에서 승리할 수 있다”고 말했다. 이어 박 시장은 “국민연금 개혁에 앞장서 청년층을 대변한 손 교수는 미국에서도 초청해 얘기를 들을 정도로 개인 역량이 뛰어나고 생각의 균형을 갖고 있다”고 말했다.

이를 두고 지역 정가에서는 “중도 성향 유권자 이탈이 우려된다”는 목소리가 나온다.

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