LG유플러스 “데이터센터 설계·구축·운영 사업 본격화”

LG유플러스가 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업을 본격화한다.

LG유플러스는 24일 서울 용산 사옥에서 정기 주주총회를 열고 사업 목적사항에 ‘데이터센터 설계, 운영, 구축 관련 운용업 및 이 사업과 관련되는 일체의 용역 및 공사업’을 추가하는 정관 변경안을 의결했다고 밝혔다.

홍범식 LG유플러스 사장은 인사말을 통해 “고부가가치 중심의 기업간거래(B2B)·AI 전환(AX)사업을 확장해 수익 구조를 실현하겠다”고 말했다. 그는 “데이터센터의 견조한 성장을 바탕으로 AI 데이터센터 DBO 사업을 가속화하고 에이전틱 AI 컨택센터(AICC·AI 기반 고객센터) 등 신사업 성장을 통해 변화하는 시장 환경에 민첩히 대응해 차별화된 성장을 실현하겠다”고 했다.

이날 주총에서는 여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO) 겸 최고리스크관리책임자(CRO)가 사내이사로 재선임됐다. 기타비상무이사에는 이상우 LG 경영전략부문장(부사장)이, 사외이사 겸 감사위원으로는 엄윤미 재단법인 씨앗 이사와 송민섭 서강대 경영학과 교수가 각각 선임됐다.

홍 사장은 “통신 산업의 기본인 품질·보안·안전을 경영의 최우선 원칙으로 삼고 이를 더욱 공고히 하고 브랜드 철학인 ‘심플리 유플러스’를 통해 고객 경험을 혁신하겠다”고 말했다.

홍 사장은 주총 이후 LG유플러스의 국제이동가입자식별정보(IMSI) 관리 허점에 대한 취재진 질문에는 별다른 입장을 밝히지 않았다. 최근 LG유플러스의 IMSI 체계가 가입자 휴대전화 번호 기반이어서 쉽게 유추할 수 있는 구조인 것으로 드러났다. LG유플러스는 다음달 14일부터 전 고객을 대상으로 유심 무상교체와 재설정을 진행해 난수화한 신규 IMSI 체계 시스템을 적용할 계획이다.