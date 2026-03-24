서울시, 전국 첫 ‘일차방문 진료지원센터’ 개소···노인·장애인 통합돌봄 선도

27일 통합돌봄 앞 ‘서울형 통합돌봄’ 시행 25일 전국 최초 일차방문 진료지원센터 설치 올해 하반기 퇴원자 단기회복시설 시범 운영

서울시가 노인이 살던 곳에서 의료 등의 서비스를 통합적으로 받는 ‘서울형 통합돌봄 서비스’ 시행을 위해 오는 25일 전국 최초로 ‘일차의료 방문 진료 지원센터’를 설치해 운영한다고 24일 밝혔다.

서울형 통합돌봄은 돌봄이 필요한 노인(고령 장애인 포함)과 65세 미만 장애인(지체·뇌병변)을 대상으로 보건의료·건강·장기요양·일상돌봄·주거 5개 분야의 58개 서비스를 연계·제공하는 제도다. 본인 또는 가족이 주민센터를 통해 한 번만 신청(긴급 지원 필요 시 자치구 직권 신청)하면 담당 공무원이 방문해 지원회의를 거쳐 서비스를 제공한다.

시는 ‘서울형 통합돌봄’의 방문 진료 참여 의료기관과 대상자를 지원하는 서울시 일차의료 방문 진료 지원센터를 25일부터 운영한다. 올해는 일차의료 방문 진료기관 2500개를 확보하고, 2030년까지는 7000개로 늘려 찾아가는 방문 진료 서비스를 강화할 방침이다.

시는 또 상급종합병원 13개·시립병원 7개와 업무협약을 맺고 퇴원 환자의 안정적 회복과 지역사회 정착을 돕기 위해 ‘병원·25개 자치구 간 공식 연계 체계’도 구축한다. 협약에 따라 병원이 퇴원 전 환자 의료·돌봄도 필요도를 판단해 자치구에 의뢰하면, 구는 사전조사로 맞춤형 계획을 수립해 퇴원 전부터 지원이 시작되는 돌봄체계가 가동된다고 시는 설명했다.

건강장수센터는 17개에서 올해 33개로 늘려 맞춤형 케어플랜 수립과 재택 방문건강관리 등을 통해 통합돌봄의 지역 거점 기능을 강화할 방침이다.

올해 하반기부터는 병원 퇴원환자나 시설 퇴소(예정)자가 지역사회로 원활히 복귀할 수 있도록 일부 자치구에서 ‘단기회복시설’ 시범 운영에 들어간다. 이 곳은 퇴원환자 등이 일정 기간 거주하며 의료·재활·요양·돌봄 서비스를 집중 지원받는 단기 회복형 주거공간(중간집)이다. 단기회복시설에는 건강장수센터 의료진이 방문해 건강관리 및 일차 방문진료 의료기관 등의 연계를 지원한다.

돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 안전하게 독립적인 생활을 할 수 있도록 환경을 개선해 주는 주거 지원도 이뤄진다. 희망 집수리 사업 등으로 안전손잡이가 설치되며, 주거 취약 1인 가구에게는 클린케어 등의 주택관리 서비스도 제공한다. 시는 제도의 조기 정착을 돕기 위해 통합돌봄 종합상황실(돌봄복지과) 및 콜센터(1668-0120)도 운영한다.

윤종장 서울시 복지실장은 “통합돌봄은 시설병원 중심과 가족 책임이었던 돌봄서비스를 지역사회 및 삶 전반에 대한 지원으로 확대하고 돌봄을 사회 공동의 과제로 확장하는 의미가 있다”며 “시와 25개 자치구가 하나의 촘촘한 돌봄 그물망이 돼 ‘통합돌봄의 표준’을 제시해 나가겠다”고 말했다.