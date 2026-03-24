세계 교정시설 비교·체험까지···익산교도소세트장 ‘이색 체험관’ 문 연다

국내 유일의 교도소 촬영 전용 시설인 익산교도소세트장에 세계 각국의 교정 문화를 엿보고 직접 체험할 수 있는 공간이 들어선다.

익산시는 성당면 세트장 부지 내에 조성한 ‘이색 교도소 체험관’이 정비를 마치고 오는 28일 정식 개관한다고 24일 밝혔다. 단순 관람 중심의 기존 세트장 한계를 넘어 방문객이 직접 참여하고 소통할 수 있도록 기획된 상설 복합 체험시설이다.

전시의 핵심은 국가별 교정 시스템 비교다. 호텔급 시설을 갖춘 북유럽의 복지형 교도소와 수감자 과밀 문제를 겪는 남미의 밀집형 교도소 등 상반된 사례를 시청각 자료로 구성했다. 실제 독방과 다인실을 재현한 ‘감옥체험관’에서는 교정시설 특유의 폐쇄성과 긴장감을 체감할 수 있다.

정보통신기술(ICT)을 접목한 체험 콘텐츠도 마련됐다. 관람객이 전용 애플리케이션을 활용해 체험관 곳곳을 이동하며 익산시 캐릭터를 찾는 증강현실(AR) 미션 게임 ‘장난꾸러기 마룡이를 찾아라’가 대표적이다. 미션 완료자에게는 기념품을 제공해 체험 몰입도를 높일 계획이다.

2005년 조성된 익산교도소세트장은 그동안 200여 편의 영상물 촬영지로 활용되며 명성을 쌓아왔지만 일반 방문객을 위한 체험 콘텐츠는 부족하다는 지적을 받아왔다.

익산시는 이번 체험관 개관을 계기로 세트장 기능을 ‘복합 관광’으로 확장하고 인근 성당포구마을 등과 연계한 체류형 관광 코스를 구축할 방침이다.

이윤리 익산시 문화관광사업과장은 “이색 체험관은 교정 문화에 대한 이해와 흥미를 동시에 제공하는 공간”이라며 “차별화된 콘텐츠를 지속적으로 보완해 익산을 대표하는 관광 거점으로 육성하겠다”고 말했다.